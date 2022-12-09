【ｉＢｏｎｄ】明年到期ｉＢｏｎｄ派第３次息，年息２﹒１７厘

《經濟通通訊社９日專訊》金管局公布，在政府債券計劃的零售債券發行計劃下發行，於

２０２４年到期的通脹掛勾債券（ｉＢｏｎｄ）系列（０４２４６），其第３個付息日（１２月

２３日）之相關年息率釐定為２﹒１７厘計算。（ｃｌ）

