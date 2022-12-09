【新冠肺炎】同住家人確診，蔡若蓮檢測陰性正居家檢疫

《經濟通通訊社９日專訊》教育局發言人今日表示，教育局局長蔡若蓮一位同住家人確診
２０１９冠狀病毒病。蔡若蓮現按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫，檢疫期間會在家工作
。
蔡若蓮一直有定期進行新冠病毒核酸檢測。她昨日曾進行核酸檢測，今日亦已進行快速抗原
測試，結果均為陰性。（ｃｌ）
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