【新冠肺炎】學校若出現群組爆發，暫停面授日數將減至５日

《經濟通通訊社９日專訊》政府昨日公布，新冠肺炎確診者如於隔離的第４天及第５天快測

陰性，最快可於第５天完成隔離；而密切接觸者隔離期亦縮至最短５天。因應最新措施，教育局

公布，如學校有班級於今日或以後接獲暫停面授課堂通知，停課期將由７日縮短為５日。

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