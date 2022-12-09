《小傳日記》胡錫進公開質疑官方確診數字，繼續放寬好容易？

《小傳日記》今日魚缸繼續向２００００點挑戰，不過一上到１９９００就明顯頂住，睇嚟

１２月要試上２００００都唔係咁容易。

當然推升魚缸最大力度都係神州放寬防疫，呢排都係圍住嚟炒，而上面嘅鬆手速度都係比預

期大，不過有專家就提到，嚟緊天氣轉涷，人民抵抗力會轉弱，呢個時候嚟大力放寬可能會令確

診數字飆升。

但係《環球時報》前總編輯胡錫進就出文講到，批評官方數字「唔真實」，無理事由放寬之

後確診個案不升反跌，覺得同佢觀察所得嘅情況同網上「可信」嘅信息有出入。佢話，估計北京

而家嘅單日新增感染人數，已經超過上海今年春天嘅最高單日新增個案數字，覺得北京而家嘅單

日新增感染人數已經超過兩萬單。跟住佢就講到，如果而家各地都係按照一種已經脫離真實情況

嘅計算方式上報，應該已經有唔少地方嘅數字嚴重偏離實際情況。所以，應該一係報返啱，一係

就索性咪報！

唔報確診數字，其實一早已經有香江專家提過，事到如今應該著重重症同死亡個案，減低重

症數字先係方向，而包含輕症甚至係無症狀患者嘅確診數字已經唔重要。如今胡錫進吹風唔報確

診數字，相信都係神州主流第一次出現呢種概念，而呢個風當然都要配合神州放寬嘅方向先可以

吹得成，相信好有可能會開始好似香江專家好耐之前講咁唔再報確診數字，到時唔知香江仲會唔

會繼續報緊呢？請請！



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