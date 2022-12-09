《基金債券攻略－凌風》借錢買債是有錢人玩意？！

《基金債券攻略》上日提到，債券投資一向被視為低風險的投資工具，因此，在過去超低息

的日子中，私人銀行客戶一般會以槓桿，即造孖展的方式買債券，以擴大利潤，這到底是否高風

險投資？在今時息口上升的日子，又是否可為？



先說過去低息的日子。假設買１０００萬元的債券，孳息率％（一般優質債券的孳息率也不

會太高），即每年回報３０萬。



但如果可以融資，自己只付四成，即４００萬元，其餘６００萬由私人銀行提供，假設借貸

息率２％（低息年代私人銀行可能提供到更低的息率，但暫時以２厘作為計算基礎），一年利息

支出便是１２萬，但卻可以賺１％息差。即是４００萬買的債券，實賺１８萬（３０萬減１２萬

利息支出），以４００萬投資額來說，回報率便由３％提高至４﹒５％。



明顯地，這種安排可以提高投資債券的回報，但當中有兩種風險，一是信貸風險。剛才的說

明，是假設債券沒有出現違約的情況，自然可以賺取額外回報，令回報率由３％提高至４﹒５％

。



但萬一出現違約，而你又造了槓桿，那損失就大得多了。如果以上述的例子計，萬一該債券

出現違約，你仍然要償還銀行借的６００萬元，即是投資４００萬，不單止蝕掉這筆本金，還要

額外再拿６００萬來還債！



如果以百分比計，這個損失是２５０％呢！如果是自己全數投資１０００萬，萬一債券出現

違約，損失同樣是１０００萬，但百分比只是１００％。



這個例子或許有點誇張，因為是所有投資都化為烏有。因此，我想再用「股票孖展」這種較

常見的槓桿投資去解說何謂「倍大損失」。如果以１０００萬元股票投資為例，如果一年後，股

價升了２０％，即是賺了２００萬元，回報率也就是２０％。



這個是自己全數出資的情況。但假如由股票行提供六成孖展，即是客人只付４００萬元，股

票行提供６００萬元，假設利息是６％（股票孖展普遍是以最優惠貸款利率加１或２％）。同樣

地，如果一年後股價升了兩成，即賺了２００萬元，扣除利息支出３６萬元，實賺１６４萬元，

但由於資本只是４００萬元，所以，回報率是４１％。



但萬一這次是股價下跌兩成（全數自己出資的話，即是蝕兩成），造了孖展的損失會是

：２００萬元股票價值，再加３６萬元利息支出，總共２３６萬元，由於資本只是４０萬元，損

失的百分比變成５９％了！



借錢買債的第二種風險就是利率風險。由於投資者買債券的回報已經鎖定，如果市場利息上

升，貸款利息有可能會增加，令到本來賺到的息差抵銷了，甚至倒蝕。



今年就正正出現以上情況。大家會認為，如果出現這個情況，便馬上沽出債券套現。但不要

忘記，如果市場利息上升，債券價格也有可能下跌（息升債價下跌），這時沽出債券有可能會蝕

錢呢！



因此，在這種情況下，唯一可以做的，就是還了貸款額，但這必須是有實力的投資者才可以

做到。因此，某程度來說，這種「槓桿遊戲」都是有錢人的玩意呢！《凌風》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

