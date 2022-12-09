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即市新聞

09/12/2022 10:00

《基金債券攻略－凌風》借錢買債是有錢人玩意？！

　　《基金債券攻略》上日提到，債券投資一向被視為低風險的投資工具，因此，在過去超低息
的日子中，私人銀行客戶一般會以槓桿，即造孖展的方式買債券，以擴大利潤，這到底是否高風
險投資？在今時息口上升的日子，又是否可為？
　
　　先說過去低息的日子。假設買１０００萬元的債券，孳息率％（一般優質債券的孳息率也不
會太高），即每年回報３０萬。
　
　　但如果可以融資，自己只付四成，即４００萬元，其餘６００萬由私人銀行提供，假設借貸
息率２％（低息年代私人銀行可能提供到更低的息率，但暫時以２厘作為計算基礎），一年利息
支出便是１２萬，但卻可以賺１％息差。即是４００萬買的債券，實賺１８萬（３０萬減１２萬
利息支出），以４００萬投資額來說，回報率便由３％提高至４﹒５％。
　
　　明顯地，這種安排可以提高投資債券的回報，但當中有兩種風險，一是信貸風險。剛才的說
明，是假設債券沒有出現違約的情況，自然可以賺取額外回報，令回報率由３％提高至４﹒５％

　
　　但萬一出現違約，而你又造了槓桿，那損失就大得多了。如果以上述的例子計，萬一該債券
出現違約，你仍然要償還銀行借的６００萬元，即是投資４００萬，不單止蝕掉這筆本金，還要
額外再拿６００萬來還債！
　
　　如果以百分比計，這個損失是２５０％呢！如果是自己全數投資１０００萬，萬一債券出現
違約，損失同樣是１０００萬，但百分比只是１００％。
　
　　這個例子或許有點誇張，因為是所有投資都化為烏有。因此，我想再用「股票孖展」這種較
常見的槓桿投資去解說何謂「倍大損失」。如果以１０００萬元股票投資為例，如果一年後，股
價升了２０％，即是賺了２００萬元，回報率也就是２０％。
　
　　這個是自己全數出資的情況。但假如由股票行提供六成孖展，即是客人只付４００萬元，股
票行提供６００萬元，假設利息是６％（股票孖展普遍是以最優惠貸款利率加１或２％）。同樣
地，如果一年後股價升了兩成，即賺了２００萬元，扣除利息支出３６萬元，實賺１６４萬元，
但由於資本只是４００萬元，所以，回報率是４１％。
　
　　但萬一這次是股價下跌兩成（全數自己出資的話，即是蝕兩成），造了孖展的損失會是
：２００萬元股票價值，再加３６萬元利息支出，總共２３６萬元，由於資本只是４０萬元，損
失的百分比變成５９％了！
　
　　借錢買債的第二種風險就是利率風險。由於投資者買債券的回報已經鎖定，如果市場利息上
升，貸款利息有可能會增加，令到本來賺到的息差抵銷了，甚至倒蝕。
　
　　今年就正正出現以上情況。大家會認為，如果出現這個情況，便馬上沽出債券套現。但不要
忘記，如果市場利息上升，債券價格也有可能下跌（息升債價下跌），這時沽出債券有可能會蝕
錢呢！
　
　　因此，在這種情況下，唯一可以做的，就是還了貸款額，但這必須是有實力的投資者才可以
做到。因此，某程度來說，這種「槓桿遊戲」都是有錢人的玩意呢！《凌風》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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