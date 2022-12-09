《積金有道－劉家怡》向演員借鏡，學習管理強積金

《積金有道》近期港產片好評如潮，部分更揚威海外，不少演員都令人印象深刻。常言道，

台上一分鐘，台下十年功，演活一個角色、成就一齣好戲，背後往往有不為人知的努力和堅持；

而在建立退休儲備這件終生大事上，無論是管理的細節、投資的選擇也相當重要，強積金成員也

許能借鏡演員的態度，或者對強積金部署有所裨益。



＊樂觀面對積金表現＊



手執好劇本，演員當然歡天喜地，倘若未遇到好劇本，更應樂觀面對，在期間磨練自己，咬

緊牙關提升實力。

２０２２年強積金基金市場波動，表現或未如強積金成員預期，但強積金成員面對波動市，

亦要有堅定意志，充分理解強積金是一項長線投資，毋須過份擔心短期的市場波動，更切忌試圖

捕捉市況，以免得不償失。正如我經常同讀者分享，強積金是一項長線儲蓄投資，投資期隨時超

過４０年，期間無可避免經歷不同的經濟周期，在經濟周期下行、投資表現未如預期之際，我們

應時刻保持正面心態，提升轉危為機的能力，去面對未來的種種不確定性。



＊檢視強積金管理＊



在部署２０２３年強積金投資之前，我們更加應該做完整回顧，除了檢視強積金表現是否符

合當初目標之外，成員也應該回顧自己在過去管理強積金上是否有改善空間，有否定期檢視或瞭

解所投資強積金基金的成分。

正如演員花不少時間仔細揣摩劇本，才能演得出神，強積金成員也需要加強對強積金制度，

以及對強積金投資的認知，制定未來策略才能得心應手。我們不能扭轉過去，但卻可以努力為未

來造好準備。舉例，成員可以趁年尾檢視強積金組合，留意環球經濟和投資市場走勢，按自己的

投資目標及風險承受能力重新部署投資組合，如有需要，可透過強積金半自由行「轉會」。



＊半自由行「轉會」留意兩點＊



藝人、演員大部分與經理人公司簽約，甚少是自由身，如與經理人公司意見不合，隨時面臨

「雪藏」風險，中途「轉會」機會較小。相反，強積金成員可透過半自由行實現「轉會」，若不

滿現行強積金計劃表現，可以用行動投票，轉換至心儀的強積金計劃。

目前「強積金半自由行」制度下，成員可每年 一次，將供款帳戶中的僱員強制性供款所累

積的強積金 ，全數一筆過轉移至自選的強積金計劃。至於未來的供款部分，則仍然投資於現職

的強積金計劃中。

而轉移權益過程中涉及投資風險，當中牽涉兩間強積金服務供應商的行政程序及基金買賣手

續，在一買一賣的過程中，一般存在一至兩星期的「投資空檔」，屆時強積金不會投資於任何基

金。在這個投資空檔期間，基金價格可能因市場波動而升跌，有機會出現「高買低賣」情況，所

以轉移前要深思熟慮才行動 。

強積金制度推出２２年，過去強積金有１４年錄得正回報，而錄得負回報的年度其後通常亦

能夠回升，過去表現不代表未來表現，希望大家毋須過份擔心，繼續好好管理強積金，為未來打

拼及努力。

《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》



＊本文章內容僅供參考用途，閣下不應將之視作為ＡＩＡ的專業建議。投資涉及風險，投資表現

及回報可跌可升。



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