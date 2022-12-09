《雷鳴天下－雷鼎鳴》與新加坡搶人才？

《雷鳴天下》特首李家超說香港要搶人才，但在哪裏搶？如何避免自己的人才被搶走？



美國自視高，不用搶香港的人才，反而美國有大量華裔科技人才，在美國排華的氛圍下，這

些人有一部分可能被香港搶到。近年有不少港人移民英國，但這是基於政治的因素，香港政府也

沒必要阻止他們，人各有志，讓這些人跑到一個早已走上沒落之路的國家，有助他們領悟到真實

世界的艱難，對他們人生大有教育意義，將來可再定自己的行止，香港何必插手理會？中國內地

早已在港吸納了數以１０萬計的人才，但香港歷年以來也有吸引到大量內地來的新移民，這是正

常及有益的融匯，內地與香港都需要更多熟悉兩地情況的人才，這裏有互補性，競爭性不大。



但有一個國家常會被港人視為搶奪人才的競爭對手，這便是新加坡。這個彈丸小國，就算加

上其百多萬的非永久居民，總人口也只是香港的八成多，為何值得我們特別注意？



＊港生活享受較優勝＊



這倒是有幾個原因。第一，新加坡對吸引及挽留外來人才一向積極，宣傳上亦很進取，只要

你是新加坡所需要的人才，你大可相信，你會被歡迎。第二，新加坡的商業人才也許仍比不上香

港，但其政府精英雲集，李光耀是公認的世界級政治家，其接班人亦甚具能力，香港在政治人才

上真的輸了一大截，政府有高人在，政治不確定因素可減少，對移民有吸引力，就算是她的學術

界或公共政策評論界，也有馬凱碩（Ｋｉｓｈｏｒｅ Ｍａｈｂｕｂａｎｉ）此等頭腦與表達力

超乎尋常的人物，香港就是找不到。第三，新加坡是發達經濟體，人均ＧＤＰ若用市場匯率計，

比香港高出２５％，若用購買力平價計，按美國中情局的數據，更高出６６％。第四，新加坡是

金融中心，也是航運貿易中心，與香港相似，對香港的人才，也有需求，會否大力挖角？



光是看上述因素，似乎新加坡對香港是個嚴重的潛在威脅，但我們也需從另外的角度看問題

。首先是新加坡的經濟有其獨特之處，她的人均收入雖高，但可用作消費的卻大有局限。新加坡

之所以有這麼高的人均ＧＤＰ，部分原因是她的總儲蓄率在當今天下，數一數二，高達ＧＤＰ的

５７﹒５％，高儲蓄率意味著資本積累速度夠快，才可支撐到其經濟增長。但這也同時意味著，

每生產１００元，新加坡的政府與人民加起來才有４２﹒５元用作當前的消費。反觀香港，每

１００元的ＧＤＰ，即時的消費共有７７﹒７元。用市場匯率計，新加坡的人均消費開支只是香

港的５９％，用購買力平價計，仍是不及香港，只得香港９１％的水平。在生活享受或消費量上

，新加坡不如香港，難怪不少熟悉兩地的人，嫌新加坡生活較香港為「悶」。



＊星有地緣政治隱憂＊



新加坡面對的挑戰卻是十分嚴重的。她有得天獨厚的地理位置，扼守著馬六甲海峽的咽喉、

印度洋與太平洋之間的航運，若避開了這海峽，成本便大增。這個地理位置為新加坡帶來巨大利

益，但福兮禍所依，懷璧其罪，若中美發生嚴重衝突，美國有很強的誘因要控制著新加坡，不讓

中國的運油船經過。這會使新加坡左右為難，中國內地加上香港，是新加坡出口市場的

２７﹒９６％，美國則只佔新加坡出口市場的８﹒３７％，新加坡以外的東盟成員國，加起來也

佔２６﹒５４％，由此可見，要新加坡完全聽從美國的指揮，是強人所難，違反其自身利益的。

但美國有航母，新加坡不可不理會美國，所以她只能兩面不得罪。這策略正確，但不知可利用多

久。中國也明白這風險，所以不但在巴基斯坦及緬甸另建立運輸通道，在陸路上更打通與俄羅斯

及伊朗等產油國的關係。但這麼一來，新加坡的戰略重要性卻會受損。新加坡的外交平行術雖然

高超，但地緣政治的隱憂卻赫然存在，搞得不好，滅國也不能排除。這便解釋到新加坡政府與人

民都有強烈的危機感，這對搶人才倒不是有利因素。



在這種態勢下，新加坡當局會否高高地挖走香港的人才？大概不會，因這會得罪中國，違反

她的生存策略。會否宣傳自己的吸引力，向世界推銷自己？這倒無傷大雅，誰也不能批評她。作

為香港的競爭對手，新加坡若見到香港陷入困局，會否幸災樂禍？她的精英，格局胸襟，應遠不

止此。他們應可看到，香港若是繁榮，對新加坡反而有利，因為成功的香港會對新加坡帶來競爭

壓力，鞭策著她要繼續努力。我們大可相信，新加坡的精英會緊盯著香港的發展，並從中吸收經

驗與教訓。



同理，港人也應把新加坡視為良性競爭對手，努力地提升自己對人才的吸引力。成功的新加

坡，對香港一樣也是一條鞭子及一盞明燈。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》

（轉載自晴報）

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