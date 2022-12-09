《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監將擴大ＲＥＩＴｓ試點範圍

《經濟通通訊社９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平會見沙特國王薩勒曼

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當地時間１２月８日下午，國家主席習近平在利雅得王宮會見沙特國王薩勒曼。習近平指，中方

願同沙方繼續加強戰略溝通，深化各領域合作，服務兩國的發展利益，維護世界的和平穩定。



中證監：進一步擴大ＲＥＩＴｓ試點範圍

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中證監副主席李超８日在首屆長三角ＲＥＩＴｓ論壇上表示，要進一步擴大ＲＥＩＴｓ試點範圍

，盡快覆蓋到新能源、水利、新基建等基礎設施領域。加快打造ＲＥＩＴｓ市場的保障租賃房板

塊，推動試點範圍拓展到市場化的長租房及商業不動產等領域。



破產重整成Ａ股公司風險出清重要通道

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＊ＳＴ中安、＊ＳＴ天馬日前分別發布關於公司重整計劃獲得法院裁定批准的公告。除上述兩家

公司外，近期已有包括＊ＳＴ雪萊、＊ＳＴ方科、＊ＳＴ尤夫等近１０家被實施退市風險警示處

理的上市公司發布公告稱，重整計劃已獲法院批准。





《上海證券報》



習近平會見沙特國王薩勒曼

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當地時間１２月８日下午，國家主席習近平在利雅得王宮會見沙特國王薩勒曼。習近平指，中方

願同沙方繼續加強戰略溝通，深化各領域合作，服務兩國的發展利益，維護世界的和平穩定。



地方多舉措穩步推進復工復產復商復市

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隨著防疫措施持續優化調整，各地穩步推進復工復產、復商復市，衝刺全年目標任務。記者發現

，目前多地規模以上工業企業復工率達九成，有地方的國企已基本實現全面復工復產。



惠企減負政策落實好，將把典型做法推廣全國

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國務院減輕企業負擔部際聯席會議辦公室日前表示，今年以來，各地區結合實際，持續破解經濟

發展和企業經營面臨的難題，湧現出一批典型做法和成功經驗。下一步，聯席會議辦公室將把這

些典型做法推廣到全國。





《證券時報》



習近平會見沙特國王薩勒曼

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當地時間１２月８日下午，國家主席習近平在利雅得王宮會見沙特國王薩勒曼。習近平指，中方

願同沙方繼續加強戰略溝通，深化各領域合作，服務兩國的發展利益，維護世界的和平穩定。



習近平同沙特王儲兼首相穆罕默德舉行會談

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當地時間１２月８日中午，國家主席習近平在利雅得王宮同沙特王儲兼首相穆罕默德舉行會談。

習近平指出，中方把發展對沙特關係置於外交全局尤其是中東外交的優先方向，願同沙方加強發

展戰略對接，推動中沙全面戰略夥伴關係得到更大發展。



中證監：走好中國特色ＲＥＩＴｓ市場發展之路

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中證監會副主席李超昨日在參加首屆長三角ＲＥＩＴｓ論壇時表示，走好中國特色的ＲＥＩＴｓ

市場發展之路，重點要做好五方面工作，包括發揮規模效應、示範效應，推進多層次市場體系建

設，強化事中事後監管，完善法規制度等。（ｌｃ）

