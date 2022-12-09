《神州縱橫－凌昆》偉人功績永垂不朽

《神州縱橫》江澤民逝世，正是蓋棺定論之時。回顧他的巨大功績，說是一代偉人當之無愧

。對他的最好評價是看兩點：他在「六四」後臨危受命，要面對內憂外患困局；到他卸任時交出

的是一個經濟大發展，民生大改善，國力大增強的中國，市場經濟框架初步建立，國際地位大幅

提升。



＊「三個代表」為黨重新定位＊



江的最根本貢獻是為中國的改革開放及現代化發展打下堅實基礎，在民族復興的長路上邁一

大步。鄧小平是改革開放及現代化的總設計師、舵手，指明了三大方面，江則為落實設計做出成

果的建築師，沒有江的實踐鄧的構想無論如何偉大，也只能是理想空想。江的第二項重大貢獻是

提出了「三個代表」論說並進行實踐。「三個代表」實際上是為共產黨重新定位，把作為無產階

級先鋒的革命政黨改變為推動現代化及改革開放的國家建設政黨。這與鄧小平的建設中國特色社

會主義市場經濟體系，乃必要和必然的配套。由此亦給中國以至國際共產主義發展帶來突破性創

新。因此可說中共有了毛鄧江的發展脈絡，但江的歷史地位仍未被充分認識。此外，在國家統一

上江也有重要貢獻，他統籌了香港回歸並實現了平穩過渡。在台灣拋出「兩國論」後，江作出了

強硬反應並曾為武統部署。在對外方面江處理了美國把最惠國待遇與人權掛勾及轟炸南斯拉夫使

館等風波，和後來的海南撞機事件，基本上頂住了美國的挑釁。



＊改革發展闖過重重險關＊



江在位期間，恰逢筆者因工作需要緊密追蹤分析中國政經形勢，故對當時情況了解較多，回

想起來有幾件事尤值得稱賞：（一）克服改革引發的問題，並以深化改革來解決。經歷的風浪包

括高通脹、經濟過熱、價格雙軌制、太子黨的官倒、國企大批工人下崗。同時釋出發展潛力動力

，大幅提升生產率，並奠下了國企、農村、金融及其他方面的改革路向。（二）開放方面最為突

出的是建成特區和入世，在爭議聲中取得超乎預期成績，既擴大了發展空間也促進了改革。（三

）大力推動科技發展。所設立的８６３工程和各種創科項目，為長遠科技開發奠下根基，今天的

大飛機、北斗及航天等宏圖偉業，都得益於當時的遠見及果斷決策。江還親到深圳敦促「二次創

業」發展高科，成就了深圳今天的世界級創科中心地位。鄧小平建立特區，江提升之。（四）推

行西部大開發，在有助平衡區域發展外還擴大了中國發展空間並釋出其巨大潛力。總之，回首十

年風雨路，險關處處闖出來。前人種樹後人乘涼，江不單功在當時更餘蔭不斷，之後１０年高速

增長乃收獲江之改革紅利，再後１０年科技井噴乃收獲紅利之創科紅利。前人功績堪為垂範，願

今人勉之。

《資深評論員 凌昆》



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