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09/12/2022 10:15

《Ａ股焦點》地產股又狂歡，監管研擴ＲＥＩＴｓ試點至商業不動產

　　《經濟通通訊社９日專訊》中證監副主席李超８日在首屆長三角ＲＥＩＴｓ論壇暨中國
ＲＥＩＴｓ論壇２０２２年會上表示，進一步擴大ＲＥＩＴｓ試點範圍，盡快覆蓋到新能源、水
利、新基建等基礎設施領域。加快打造ＲＥＩＴｓ市場的保障性租賃住房板塊，研究推動試點範
圍拓展到市場化的長租房及商業不動產等領域。他提及，監管機構將研究擴大ＲＥＩＴｓ目前的
試點範圍，納入特定租賃物業和商業不動產項目，部分是為了打造保障性租賃住房板塊。
　　此前，金融監管機構在１１月份推出的１６項房地產救助計劃中表示，打算利用房地產投資
信託基金（ＲＥＩＴｓ）來拓寬多元化融資渠道。地產商或又有新活水，Ａ場房地產股狂歡，深
物業Ａ（深：００００１１）漲停，大悅城（深：００００３１）飆７﹒８％，新湖中寶
（滬：６００２０８）彈４﹒７％，金地集團（滬：６００３８３）、中交地產
（深：０００７３６）、萬科Ａ（深：０００００２）、大名城（滬：６０００９４）等揚逾
２％，保利發展（滬：６０００４８）、金科股份（深：０００６５６）等亦漲超１％。
　　另據《彭博》報道，中共中央經濟工作會議將於下周四（１５日）召開，為刺激內地樓市，
會議將淡化「房住不炒」的緊迫性，並將釋放更多支持房地產市場發展的信號。報道引述知情人
士指，會議將提及全力扭轉房地產下滑態勢，盡快恢復房地產市場正常運行將被放在更重要的位
置；另一位知情人士稱，在本次會議上可能會明確，持續多年的房地產市場去槓桿完成階段性目
標，下一階段的重點是支持居民合理購房需求。
　
＊格力地產復牌漲停，擬續購免稅集團，及擬募資逾８億元＊
　
　　此外，格力地產（滬：６００１８５）復牌一字漲停，漲停價報７﹒１６元（人民幣．下同
），創約６個月新高。消息面上，公司透露將繼續推動重組，調整後的重組方案為：擬向珠海市
國資委、城建集團發行股份並支付現金，購買其持有的免稅集團１００％股權。同時，公司擬向
不超過３５名投資者非公開發行股票募集配套資金，募集配套資金總額預計將超過８億元。
　　本次募集配套資金在扣除中介機構費用和相關稅費後，將用於存量涉房項目和支付交易對價
、標的公司的項目建設、補充流動資金、償還債務等，不用於拿地拍地、開發新樓盤等。其中，
募集配套資金用於補充流動資金、償還債務的比例不超過交易作價的２５％，或者不超過募集配
套資金總額的５０％。交易完成後，格力地產將打造以免稅業務為主導的大消費產業、發展潛力
巨大的生物醫藥大健康產業，以及堅持精品化路線的房地產業三大核心業務板塊。（ｗｌ）

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