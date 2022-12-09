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09/12/2022 16:08

【新冠肺炎】文旅部：娛樂場所和旅遊景區均不再要求查核酸健康碼

　　《經濟通通訊社９日專訊》文化和旅遊部今午對相關疫情防控工作指南再次進行了調整更新
，發布了新版旅遊景區、旅行社、互聯網上網服務營業場所、娛樂場所、劇院等演出場所、劇本
娛樂經營場所新冠肺炎疫情防控工作指南，按照國務院聯防聯控機制綜合組優化落實疫情防控新
十條，除對導遊上團前核驗健康碼外，相關指南均不再要求提供核酸檢測陰性證明、查驗健康碼
、開展落地檢。（ｗｌ）

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