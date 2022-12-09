【聚焦人幣】外匯交易中心：銀行間和交易所債市互通技術準備完成

《經濟通通訊社９日專訊》中國外匯交易中心黨委書記霍穎勵今日在外灘金融峰會表示，銀

行間債市和交易所債市互聯互通的各項技術準備工作都已經完成；此外與港交所合作的互換通，

也正在按計劃積極推進各項準備工作。她並指出，過去一年在完善市場的產品體系方面，積極探

索開展人民幣外匯期貨的交易試點。

中國銀行間與交易所債券市場大一統將近終局，滬深證券交易所等兩市場基礎設施機構今年

１月聯合發布相關業務規則。人行、香港證監會及香港金管局７月聯合宣布，將開展香港與內地

利率互換市場互聯互通（互換通）合作。



＊中美利差非境外機構投資中國債券的主要因素＊



霍穎勵談到，最近幾個月境外投資者減持人民幣債券的勢頭出現放緩。決定境外投資者投資

中國債券市場的因素是多維度的，中美利差並不是主要的因素，境外投資者的投資行為更容易受

到自身的交易慣性以及全球金融風險因素的影響。她並表示，境外投資者非常關注金融市場的制

度規則是否公開透明可預期等因素。要堅持系統的觀念，加強與國際通行規則的銜接，整體規劃

，統籌形成公開、透明、可預期的市場開放的政策和制度框架。

伴隨中美利差１０月倒掛幅度環比收窄，及人民幣匯率貶值壓力釋放後亦略減緩，外資１０

月減持人民幣債券力度明顯放緩。合併計算中債登和上清所數據，當月境外機構當月在銀行間債

市托管量下降２６５億元人民幣，較上月減持７０７億元力度明顯放緩；今年首９月外資累計減

持人民幣債券規模達６９１２億元人民幣。（ｗｌ）

