《神州債市》財政部決定發行７５００億元人幣特別國債，期限三年

《經濟通通訊社９日專訊》中國財政部公布，為籌集財政資金，支持國民經濟和社會事業發

展，財政部決定下周一（１２日）發行２０２２年特別國債，本期國債為３年期固定利率附息債

，發行面值７５００億元（人民幣．下同）。本次特別國債將在全國銀行間債券市場面向境內有

關銀行定向發行，人行將面向有關銀行開展公開市場操作。

翻查資料，中國過去曾發過三次特別國債，分別是１９９８年８月向四大國有銀行發行

２７００億元長期特別國債，所籌集的資金全部用於補充國有獨資商業銀行資本金；第二次是

２００７年十屆全國人大常委會第二十八次會議決定，發行１﹒５５萬億元特別國債，用於購買

約２０００億美元外匯，作為即將成立的國家外匯投資公司的資本金。

此外，在２０２０年新冠疫情發展初期，當局決定發行總計１萬億元的抗疫特別國債，發行

期限以１０年期為主，利息由中央財政全額負擔，本金由中央財政償還３０００億元，地方財政

償還７０００億元。

過去三年中國經歷艱難抗疫之路，根據海通證券今年５月發布的報告，若今年要完成收入預

算目標，內地財政缺口或在１﹒１－１﹒６萬億元左右。（ｗｌ）

