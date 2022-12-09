【新冠肺炎】胡錫進質疑官方疫情數字嚴重偏離真實：乾脆不要報

《經濟通通訊社９日專訊》內地進一步放寬防疫措施，據統計，北京、重慶、深圳、上海等

逾１９個城市宣布乘坐地鐵等公共交通不再查驗核酸。專家料未來一兩個月或現大規模疫情衝擊

，不過近日新增感染數字反而不斷下降，引起關注。

《環球時報》前總編輯胡錫進發文指，他質疑公布數字「不真實」。今天國家衛健委通報的

全國過去一日新增感染數字是１６５９２宗，比昨天下降了，而現在的２萬宗左右比前一段時間

最多時的４萬多宗減少了一半多。他認為這個數字與他直接觀察到的情況和網上可信的信息相矛

盾。



＊胡錫進：北京現在單日新增感染人數已超過２萬宗＊



胡錫進在文中表示，據他觀察周圍感染者形成的密度和快速增加勢頭，大致判斷，北京市現

在的單日新增感染人數已經超過上海今年春天那波疫情單日新增的峰值，他說，當時自己認識的

上海人中，實際感染並不多，肯定不像北京現在這樣遍地開花。他更認為，北京現在的單日新增

感染人數已超過２萬宗。

胡錫進在文中指，各地在按照一種已經脫離了真實情況的計算方式再往上報當地的感染數字

，「不知道哪些地方報的數字是真實」，他認為一定有不少地方報的數字嚴重脫離了實際情況，

情況令他擔心，指這種誤報會在各地之間相互影響，又說：「衛健委會對其公布的全國數字嚴重

失真不知情嗎？我覺得應該不會。」

胡錫進認為「應該把這個問題捅破，讓數字回歸真實面貌，或者幹脆不報了。」因為官方如

果繼續公布嚴重失真的數字，且不做說明，不利於維護官方訊息的嚴肅性，也不利於塑造大家對

疫情傳播情況的客觀認知。（ｃａ）

