《股海恒言－葉澤恒》市場持續拓展，環球奢侈品可看高一線

《股海恒言》全球疫情逐漸緩和，經濟持續復甦，帶動奢侈品市場再現增長。一方面，奢侈

品企業加快布局亞洲及中東地區一帶，以獲得更高覆蓋率。同時，更多企業亦透過收購其他具知

名度的品牌、提高產品的售價，以確立奢侈品品牌形象，拓展全球奢侈品市場的發展。



＊全球個人奢侈品銷售金額料突破疫情前水平＊



據行業數據分析機構貝恩的資料顯示，全球奢侈品銷售金額由２０１０年的１６７０億元（

歐元．下同），逐步升至２０１９年的２８１０億元。儘管全球奢侈品零售金額由於疫情關係，

於２０２０年回落至２２００億元，但隨著疫情好轉、各地陸續開放口岸，全球經濟逐漸復甦，

帶動２０２１年奢侈品銷售金額回升至２９００億元。貝恩更預期２０２２年有關銷售金額將進

一步升至３５３０億元。據一間國際知名的法國奢侈品企業表示，雖然通脹高企，但預料今年歐

美奢侈品銷售仍有至少５％的增長。



＊疫情反而有利內地奢侈品市場發展＊



據資訊統計機構騰訊營銷洞察及波士頓諮詢公司聯合發布的《中國奢侈品市場數字化趨勢洞

察報告（２０２１年版）》顯示，由於出境旅遊受阻，很多內地消費者轉為在國內消費，帶動內

地奢侈品市場去年營業額同比升２３％至２５％，達到５２００億元（人民幣．下同）。據內地

高端生活方式專業研究及顧問機構要客研究院發表的《２０２０－２０２１中國奢侈品報告》顯

示，內地擁有千萬以上資產的消費者有４７０萬人，貢獻奢侈品市場消費超過八成。隨著內地防

疫措施放寬，帶動經濟增長，預料這群消費族對奢侈品的購買力更將進一步提升。

與此同時，內地奢侈品市場陸續在三、四線城市急速發展。據諮詢及數據統計公司麥肯錫表

示，內地三、四線城市富裕家庭佔當地比率，由２０１０年的３％，急升到２０１８年的３４％

，較一、二線城市的２３％還要高。相對一、二線城市奢侈品市場呈現飽和的情況，三、四線城

市已成為奢侈品商開拓的重要市場。今年，貴州省貴陽市開設首個奢侈品購物商場，同時某法國

知名奢侈品商亦於河南省鄭州市開業，正好反映相關市場在三四線城巿持續拓展。



＊亞洲及中東地區成為奢侈品商布局重點＊



國際奢侈品商近年亦積極開拓其他新興市場。當中，南韓及中東地區均成為它們重點發展目

標。南韓方面，據韓國三星信用卡公司資料顯示，當地今年首季單一交易金額高於５２４７元的

宗數，按年升近九成。據數據統計公司頭豹研究院的資料，去年首爾江南區一間百貨公司銷售金

額達約１３４億元，成為全球第二大銷售金額的奢侈品百貨店。至於中東地區，據海灣阿拉伯國

家合作委員會數據，去年當地的奢侈品銷售金額達９７﹒５億美元，較疫情前多約２３％。多間

國際奢侈品品牌於去年舉行了近２０場品牌活動。加上目前卡塔爾正舉行世界盃賽事，料既可吸

引旅客前來，亦可帶動當地奢侈品需求增加。



＊奢侈品品牌鞏固及擴大版圖＊



國際奢侈品品牌未來料將繼續透過不同方式，鞏固或擴大旗艦的版圖，當中包括透過收購以

提高核心競爭力。過去一年，曾有某大型品牌公司提出多達６宗的收購，包括時裝用品、鐘表、

珠寶、香水、化妝品以及葡萄酒等。另外，部分奢侈品商為確保品牌的價值及稀缺性，故以提升

價格作手段。此外，年輕一族近年熱衷於投入虛擬世界，例如元宇宙、社交媒體及電競等。因此

，奢侈品牌亦投向數碼平台，預料可以吸引到追逐名牌的年輕消費者注意。



＊總結＊



在全球疫情持續放緩下，預料奢侈品消費恢復增長。再者，相關企業逐步開拓內地三、四線

市場，並布局亞洲及中東地區，以及多範疇擴大版圖，故預料環球奢侈品企業未來頗有增長空間

。

《工銀亞洲證券業務部分析員 葉澤恒》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份



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