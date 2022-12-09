【新冠肺炎】本港新增１３９２４宗確診，再多２３名患者離世

《經濟通通訊社９日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１２月９日零時零分，本港新增

１３９２４宗新冠肺炎確診，其中１３２７７宗在本地感染，６４７宗屬輸入個案。再多２３名

患者離世。

另外，再有９１３間學校合共呈報１８４９名師生確診，包括１５２８名學生及３２１名教

職員。１７間學校共１７班要局部停課。再９間安老院舍爆疫，包括１０名院友及５名員工受感

染，１５名院友被列為密切接觸者。另有多９間殘疾人士院舍共錄９名院友及２名員工確診，

１９名院友被列為密切接觸者，需接受檢疫。

截至１２月９日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現２２６

宗ＸＢＢ、６宗ＸＢＤ、８宗ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、７宗ＢＡ﹒４﹒６、１３宗ＢＦ﹒７及３８

宗ＢＱ﹒１﹒１亞系個案，而本地個案中亦累計發現１２０宗ＸＢＢ、１８宗ＸＢＤ、１宗

ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、５宗ＢＦ﹒７及１４０宗ＢＱ﹒１﹒１亞系個案。

此外，截至１２月９日零時零分，於第五波疫情期間共錄得１０７０１宗死亡個案曾對新型

冠狀病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為１０６０３宗及９４宗，以及

４宗由私家醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有１０９１４宗。（ｃｌ）

