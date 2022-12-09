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09/12/2022 16:59

【新冠肺炎】本港新增１３９２４宗確診，再多２３名患者離世

　　《經濟通通訊社９日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１２月９日零時零分，本港新增
１３９２４宗新冠肺炎確診，其中１３２７７宗在本地感染，６４７宗屬輸入個案。再多２３名
患者離世。
　　另外，再有９１３間學校合共呈報１８４９名師生確診，包括１５２８名學生及３２１名教
職員。１７間學校共１７班要局部停課。再９間安老院舍爆疫，包括１０名院友及５名員工受感
染，１５名院友被列為密切接觸者。另有多９間殘疾人士院舍共錄９名院友及２名員工確診，
１９名院友被列為密切接觸者，需接受檢疫。
　　截至１２月９日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現２２６
宗ＸＢＢ、６宗ＸＢＤ、８宗ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、７宗ＢＡ﹒４﹒６、１３宗ＢＦ﹒７及３８
宗ＢＱ﹒１﹒１亞系個案，而本地個案中亦累計發現１２０宗ＸＢＢ、１８宗ＸＢＤ、１宗
ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、５宗ＢＦ﹒７及１４０宗ＢＱ﹒１﹒１亞系個案。
　　此外，截至１２月９日零時零分，於第五波疫情期間共錄得１０７０１宗死亡個案曾對新型
冠狀病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為１０６０３宗及９４宗，以及
４宗由私家醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有１０９１４宗。（ｃｌ）

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