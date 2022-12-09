《國企紅籌》中國中藥（００５７０）控股股東不進行私有化安排

《經濟通通訊社９日專訊》中國中藥（００５７０）公布，已注意到日期為本月７日的若干
新聞報道，並已收到有關控股股東國藥集團香港間接母公司中國醫藥集團有意對該集團進行私有
化的潛在提案的相關問詢。經向國藥香港作出在相關情況下合理詢問，該集團指，國藥香港獲悉
，目前國藥集團經初步研究，不對該集團進行私有化相關安排。（ｗｈ）
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