《神州民企》國美零售（４９３）獲控股股東黃光裕貸款１﹒５億元

《經濟通通訊社９日專訊》國美零售（００４９３）公布，於昨日，與控股股東黃光裕全資

擁有之公司Ｓｈｉｎｎｉｎｇ Ｃｒｏｗｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｉｎｃ﹒ 訂立貸款協議，

Ｓｈｉｎｎｉｎｇ Ｃｒｏｗｎ向該集團提供１﹒５億元的貸款。

該集團指，貸款為免息及無抵押，初始期限為６個月，可由訂約雙方於屆滿前以書面形式延

長，而貸款所得款項將用作一般營運資金。（ｗｈ）

