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09/12/2022 07:53

《神州民企》國美零售（４９３）獲控股股東黃光裕貸款１﹒５億元

　　《經濟通通訊社９日專訊》國美零售（００４９３）公布，於昨日，與控股股東黃光裕全資
擁有之公司Ｓｈｉｎｎｉｎｇ　Ｃｒｏｗｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　Ｉｎｃ﹒　訂立貸款協議，
Ｓｈｉｎｎｉｎｇ　Ｃｒｏｗｎ向該集團提供１﹒５億元的貸款。
　　該集團指，貸款為免息及無抵押，初始期限為６個月，可由訂約雙方於屆滿前以書面形式延
長，而貸款所得款項將用作一般營運資金。（ｗｈ）

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