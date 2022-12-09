《神州民企》國美零售（４９３）獲控股股東黃光裕貸款１﹒５億元

《經濟通通訊社９日專訊》國美零售（００４９３）公布，於昨日，與控股股東黃光裕全資
擁有之公司Ｓｈｉｎｎｉｎｇ Ｃｒｏｗｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｉｎｃ﹒ 訂立貸款協議，
Ｓｈｉｎｎｉｎｇ Ｃｒｏｗｎ向該集團提供１﹒５億元的貸款。
該集團指，貸款為免息及無抵押，初始期限為６個月，可由訂約雙方於屆滿前以書面形式延
長，而貸款所得款項將用作一般營運資金。（ｗｈ）
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