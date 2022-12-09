《日入而息》軟銀減持商湯，二手樓價指數連跌九周

《今天重點》

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根據聯交所資料顯示，軟銀於本周一減持商湯（０００２０）１２９５萬股或０﹒０５％，每股

平均價１﹒９７６９元，套現２５６０萬元，最新持股量降至１７﹒９７％

中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１５７﹒６７點，重返２０１７年５月水平，按周跌０﹒９４％

，連跌９周共７﹒５９％。ＣＣＬ由自己歷史高位１９１﹒３４點累跌１７﹒６％，２０２２年

計累跌１４﹒５７％

國家統計局公布，今年１１月份，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲１﹒６％，漲幅較上月

回落０﹒５個百分點，創２０２２年３月以來八個月新低，惟符合市場預期

今日有報道指，中銀香港（０２３８８）及恒生（０００１１）兩間大型銀行將於本月內上調一

二手物業的拆息按揭計劃（Ｈ按）封頂息率０﹒２５厘。中原按揭董事總經理王美鳳估計，其他

銀行逐步跟隨上調新造按息，預期１２月中 銀行加Ｐ後市場按息約近３﹒５厘水平

外電引述知情人士表示，廈門國際銀行考慮最快明年在赴港上市，集資約１００億港元。該行或

最快明年首季遞交初步招股書

盧寵茂：內地放寬防疫不代表短期內可與香港通關

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《即日市況》

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恒指收高４５０點報１９９００，內房包辦前四，龍湖勁升逾１８％

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《深滬股市》

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滬綜指升０﹒３％，「新十條」落地本周累漲１﹒６％

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《美元匯價》

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美匯反彈動力令人失望，靜候今晚ＰＰＩ數據

歐元最新報１﹒０５６２╱６６，日圓最新報１３６﹒０７╱１０

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《公司資訊》

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傳廈門國際銀行擬赴港上市籌百億，最快明年首季遞表

港交所（００３８８）旗下ＬＭＥ擬調高場外交易收費

消息指衛龍的國際配售及公開發售獲多倍覆蓋

渣打（０２８８８）僅１％信用卡帳戶受盜用事件影響，下周起安排退款

騰訊（００７００）王者榮耀１１月吸金逾２億美元，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍

中生製藥（０１１７７）注射用重組人凝血因子完成三期臨床患者入組；中生製藥一創新藥已提

交ＦＤＡ試驗用新藥申請並獲受理

晨訊科技（０２０００）１１月主營業務收入按年跌８﹒６％

舜宇（０２３８２）１１月手機鏡頭出貨量按年跌２６﹒４％

龍湖（００９６０）１１月合同銷售按年跌２３％至１７４﹒５億元人民幣

澳能建設（０１１８３）與五菱汽車（００３０５）就新能源汽車業務訂立合作意向書

華潤置地（０１１０９）分拆公開募集基礎設施證券投資基金已於今日上市

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《國企紅籌》

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中廣核能（０１８１１）１１月發電量減少０﹒６％

兗澳（０３６６８）提前償還４﹒５９億美元債務

中海物業（０２６６９）斥７６１０萬元人民幣向同系中海外收購物管公司

中糧家佳康（０１６１０）１１月生鮮豬肉銷量按年升１７﹒９％

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《神州民企》

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據報國美電器砍掉３０個區域不盈利門店，將放開加盟

香港航天科技（０１７２５）今成功發射２顆衛星

中國奧園（０３８８３）首１１個月物業合同銷售額跌８３％

理想（０２０１５）第三季經調整淨虧損１２﹒４億人幣，交付量升５﹒６％；理想汽車沈亞楠

明年起辭任執董兼總裁；馬東輝接任

佳源國際（０２７６８）１１月集團合同銷售金額按年跌７６％

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《中國要聞》

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機構料內地１１月人幣新增貸、新增社融環比漲逾１倍

阿德恩表示新西蘭與中國經貿聯繫具韌性，願率團隊訪華

仲量聯行表示核心ＣＰＩ多月趨軟，疫情對經濟抑制或減

習近平會見埃及總統塞西：深化共建「一帶一路」合作；習近平晤沙

特國王薩勒曼：願同沙方繼續加強戰略溝通

保銀資本表示經濟動能持續放緩，料有更多行動提振市場

ＩＩＦ表示１１月外資流入Ａ股達８５億美元創今年新高

光銀表示通脹數據表明內需偏弱，料１２月ＣＰＩ略回升

上海多部門聯合召開金融支持房地產平穩發展座談會

統計局表示１１月ＰＰＩ環比微漲，煤炭石油等價格上行；疫情及季

節性因素下，１１月ＣＰＩ環比轉降

傳中央經濟工作會議傳下周四召開，淡化房住不炒論述

內地１１月ＰＰＩ同比跌１﹒３％，跌幅略少於預期

內地１１月ＣＰＩ同比漲幅回落至１﹒６％，符預期

人行２０億逆回購利率持平，本周累計收水３０７０億

貝恩表示前三季度中國快消品市場銷售額同比增３﹒６％

特斯拉上海工廠擬縮短生產工時，推遲新員工入職時間

華為下周在港參與兩大國際博覽會，展出最新ＩＣＴ解決方案

浙江出台首個春節留工政策：發放８００元消費券等

財政部決定發行７５００億元人民幣特別國債，期限三年

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《寶島快訊》

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台股收升１﹒０５％，報１４７０５﹒４３點

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《俄烏開戰》

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歐美對俄油制裁引發意外情況，數千萬桶原油被困黑海

美俄在阿布扎比交換３名被囚公民，包括女籃手比芝妮

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《內房困局》

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世茂股份擬召開債券持有人會議，所有存續債今起停牌

中國研究擴大ＲＥＩＴｓ試點範圍，拓地產商融資渠道

孫宏斌稱融創爭取２０２３年回歸良性、健康發展軌道

據悉融創（０１９１８）境外債重組框架已初步獲大多數債權人認同

碧桂園（０２００７）將發１０億公司債，募集資金用於償還有息債

務

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《國際要聞》

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南韓貨運工會投票決定，結束歷時逾２周罷工

印尼新法禁婚外性行為及同居，官員指外國遊客可豁免

日本、英國和意大利聯手開發新一代戰機

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《外圍經濟》

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ＦＴＸ處理破產的團隊會見美國聯邦檢察官

《紐約時報》員工要求加薪，罷工示威２４小時

加拿大央行表示未來任何加息行動將取決於經濟數據

大摩投資總監表示經濟下滑將給價值股帶來風險

招聘平台Ｉｎｄｅｅｄ的指標顯示美國薪酬增長放緩

歐盟認為制裁俄羅斯對歐盟經濟的不利影響有限

美國股市或創下全球金融危機以來最差的回報率

銀行或向馬斯克提供以特斯拉股票為抵押的保證金貸款

傳幣安收購Ｔｏｋｏｃｒｙｐｔｏ，ＴＫＯ大漲近倍

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《大國博弈》

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外電指美國擬對中俄實施新制裁，涉非法捕魚中國實體

安全隱憂增加，加國暫停中企通訊設備供應合約

美國ＩＴＣ終止聯想、一加科技等公司３３７調查

耶倫稱對訪華持開放態度：願深化中美經濟合作

外交部回應美計劃對中俄制裁：反對人權借口干涉內政

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《其他消息》

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港府刊憲修例為合資格家族辦公室提供稅務寬免

張宇人稱段崇智對中大學生畢業禮鬧劇責無旁貸

政府刊憲收回旺角山東街╱地士道土地作重建，涉１７７私人業權

許正宇稱政府計劃在明年第二季為港股通增設人民幣櫃枱；首隻虛擬

資產ＥＴＦ將於非常短期內來港上市

明年到期ｉＢｏｎｄ派第３次息，年息２﹒１７厘

本港中小企１１月營商指數下跌，飲食業和商用服務較差

去年底香港外來直接投資總存量按年升５﹒９％

本港過去一周新增四宗類鼻疽感染個案，累計共４２宗

深股通額度全日用６７億元，外資結束連續八日淨流入；滬股通額度

全日用１３億元，外資淨流出３億元

世邦魏理仕料住宅成交量續低迷，買家保持觀望態度

中原按揭料下月中加Ｐ後市場按息約近３﹒５厘水平

富融銀行簽綠色金融合作協議，比亞迪車主享便捷貸款

匯豐升３個月港元定存息達４﹒６厘，６個月４﹒３厘

傳中銀恒生將上調Ｈ按鎖息０﹒２５厘，經絡料中小型銀行下周跟隨

友邦保險高層涉收受下線代理手袋首飾遭廉署起訴

ＧＵＭ表示１１月人均賺約１﹒９萬，年初至今蝕４﹒３萬

童樂居２４歲女職員不認罪被裁定９項虐兒罪罪成

胡潤世界５００強發布，３５家中企上榜，快手、安踏等被剔

調查指７９％銀行視「信用風險轉型」為首要任務，但仍欠缺藍圖

中原ＣＣＬ按周跌０﹒９％連跌９周，今年暫跌１５％；中原城市領

先指數ＣＣＬ增加５個成分屋苑

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《新冠肺炎》

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本港新增１３９２４宗確診，再多２３名患者離世

確診個案增加，三間暫託中心下周陸續投入運作

何栢良倡取消核酸檢測，容許持黃碼者出入餐廳酒吧

全國昨增本土陽性回落至１﹒６萬宗，連續１１日回落

北京新增２６７３例陽性，進入室內體育場所需查核酸

史立德稱今日開幕的工展會規模回復至疫前水平

同住家人確診，孫玉菡檢測結果陰性現家居檢疫

國務院表示出現發熱咳嗽等症狀居民可自行前往發熱門診

新冠重點人群健康服務工作方案發布，按風險分為三類

李夏茵稱放寬隔離檢疫日數基於科學數字

監管查處哄抬連花清瘟價格線上平台，以岭藥業倒跌

盧寵茂稱內地放寬防疫不代表短期內可與香港通關

胡錫進質疑官方疫情數字嚴重偏離真實：乾脆不要報

藥監局表示保障疫苗藥品產能儲備和穩定供應，嚴打違規

郭台銘否認曾致函協助說服內地當局放鬆防控

鍾南山談新冠：９９％可在７－１０天內完全恢復

國家中醫藥局表示中醫藥是疫情防控不可或缺重要部分

文旅部表示娛樂場所和旅遊景區均不再要求查核酸健康碼

衛健委表示優化就醫流程，中西醫結合做好醫療服務；加強醫療資源

儲備，將方艙改造為亞定點醫院

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