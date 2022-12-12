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12/12/2022 07:50

《國金頭條》通脹壓力未解決，聯儲局議息前美股下挫，美元走高

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美國聯儲局即將於本周公布年內最後一次議息政策，最新經濟
數據顯示美國通脹壓力未退，投資者擔憂聯儲局在短期內難改變緊縮政策，美股上周五（９日）
下挫，美元走高。
　　道指跌３０５﹒２點，或０﹒９％，收３３４７６﹒４６點。納指跌７７﹒３９點，或
０﹒７％，收１１００４﹒６２點。標普５００跌２９﹒１３點，或０﹒７３％，收
３９３４﹒３８點。以周線計，納指跌逾４％，標普跌３﹒４％，道指跌２﹒８％。
　　美國勞工部當日公布的美國１１月生產者價格指數（ＰＰＩ）按年增７﹒４％，高於預期的
７﹒２％，顯示通脹壓力仍高。分析指出，雖然市場預期聯儲局會在本周調低加息幅度至５０個
基點，但經濟數據未能支持聯儲局在明年改變激進的緊縮政策。
　
＊俄羅斯威脅減產油價上周跌逾１０％＊
　
　　美元周線在３周來首度上揚，美匯指數紐約尾盤升０﹒１３％至１０４﹒９５，一周升
０﹒３７％。金價亦漲至一周高位，紐約期金升０﹒５％，報每盎司１８１０﹒７０美元，是本
月以來最高。
　　不過，由於俄羅斯警告會減產以報復歐美對俄油的制裁，紐約期油錄得數月以來最差單周表
現，跌逾１０％，單日報每桶７１﹒０２美元，是今年最低收盤價。布蘭特期油跌至每桶
７６﹒１０美元，周線跌１１％，是８月以來最大單周跌幅。（ｊｆ）

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