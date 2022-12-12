《牛熊志選－陳其志》資金看好中移（００９４１）

《牛熊志選》美國上周申領失業救濟人數增至２３萬人，附合市場預期，此外美國財長葉倫

在上周四（８日）表示，預期美國明年能避開經濟衰退，市場續憧憬美聯儲將放緩加息步伐，美

股偏穩，港股近期表現優於外圍股市，恒指上周五（９日）升至１９９００點收市，輕微突破

２００天線，短期走勢持續偏強。恒指牛熊證資金流情況，截至上周四過去５個交易日，恒指牛

證合共錄得約１﹒５２億元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恒指熊證則累計約４﹒９５億元

資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恒指牛證街貨主要在收回價

１８４００點至１８６９９點之間，累計相當約１１８８張期指合約；熊證街貨主要在收回價

１９８００點至２００９９點之間累計了相當約２４０９張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至２８﹒４％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒５個波幅點至３２﹒０％；至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波

幅下降０﹒９個波幅點至２５﹒５％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至

３９﹒４％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降１﹒２個波幅點至４０﹒２％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至３０﹒０％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降２﹒０個波幅點至２６﹒６％；建行（００９３９）的引伸波幅下降２﹒０個波幅點至

２２﹒５％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒６個波幅點至３４﹒３％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降２﹒３個波幅點至２２﹒６％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升５﹒４個波幅點至５３﹒０％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至

２７﹒１％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，中移動（００９４１）的相關認購證及牛證合共

錄得約３７３５萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍

的中移認購證為行使價約５３元至６０元附近的中期價外條款，實際槓桿約１０﹒８倍至

１２﹒４倍；另外，嗶哩（０９６２６）相關認購證及牛證期內錄得約１１２６萬元資金淨流入

部署，資金留意行使價１６８元至３３６元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約２﹒４倍

至２﹒９倍。

至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約６９０８萬元資金淨流入部

署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２５１元至２９２元附近的中期價外條款，

實際槓桿約５﹒９倍至６﹒６倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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