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12/12/2022 08:55

《一周攻略－周進略》怕變卦又怕看錯，議息前宜減注碼

　　《一周攻略》愈接近真正議息的日子，按道理，本來已經有幾乎一個月的時間，讓大家好好
思考，各方意見盡情表達，局方亦已充分發揮期望管理的專長，多位大員連番出席公開場合，對
於考慮提早在１２月議息時，便開始減慢加息步伐，給予充分肯定，這樣一來，大家還怕甚麼？
　
＊近期數據佳，局方可堅持？＊
　
　　可不管怎樣，大家就是怕。怕甚麼？固然是怕有變卦，儘管局方多方述說減息加息的理據，
但同樣不乏的，是連日來出現的經濟數據，頗多明顯強於外界預期，這樣一來，局方真的可以無
視數據，堅持己見？
　　事實上，數據之佳，不少人擔心，意味著局方仍有空間，起碼多作一遍７５點子的加息，才
於２０２３年正式減慢步伐，亦未可料。
　
＊捉不了通脹，捕得準衰退？＊
　
　　除了怕變卦，更怕局方的預測出錯。針對局方預測失準的批評，從來不乏捧場客，尤其市場
人士，每每以為這班局內決策者，其實不明世事，往往後知後覺，甚至有時是無知無覺，卻做著
影響全球的重大決定。遠的不說，就以目前加息力遏通脹為例，很多人對於局方沒有在一兩年前
便開始行動，深感不滿，認為是錯判形勢。
　　果如是，上次的通脹捉不了，今次的失業和衰退概率，以至相關的步伐，又真的可以捕得準
嗎？很多人自然心生疑問。
　
＊債息倒掛見疑慮，憂局方再次看錯＊
　
　　的確，觀乎外界目前的利率期貨也好，債市孳息曲線的倒掛情況也好，在在說明了，真的有
不少有銀両有資格說不的市場參與者，抱持著完全不同於美聯儲的意見，認為局方是看錯市，又
一次看錯市了。
　　正因不同程度的怕，怕變卦，怕出錯，總之就是怕，投資者不會輕易相信，除非真的到了局
方宣布一刻，才可以放下心頭大石，又或直接追買或追沽。
　
＊現階段連表面平靜都談不上＊
　
　　正因如此，現在是表面平靜，實不平靜，甚至連表面平靜都談不上，君不見美股的情況，便
知道投資者是何等擔心，又一次的反高潮，即將上映。
　　然而，話說回來，投資者怎怕也好，押注仍是自己的錢自己管，只能在重大消息公布前，先
行減低注碼為上，不宜冒進，相信這是有經驗的交易者的共識了。
《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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