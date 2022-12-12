《一周攻略－周進略》怕變卦又怕看錯，議息前宜減注碼

《一周攻略》愈接近真正議息的日子，按道理，本來已經有幾乎一個月的時間，讓大家好好

思考，各方意見盡情表達，局方亦已充分發揮期望管理的專長，多位大員連番出席公開場合，對

於考慮提早在１２月議息時，便開始減慢加息步伐，給予充分肯定，這樣一來，大家還怕甚麼？



＊近期數據佳，局方可堅持？＊



可不管怎樣，大家就是怕。怕甚麼？固然是怕有變卦，儘管局方多方述說減息加息的理據，

但同樣不乏的，是連日來出現的經濟數據，頗多明顯強於外界預期，這樣一來，局方真的可以無

視數據，堅持己見？

事實上，數據之佳，不少人擔心，意味著局方仍有空間，起碼多作一遍７５點子的加息，才

於２０２３年正式減慢步伐，亦未可料。



＊捉不了通脹，捕得準衰退？＊



除了怕變卦，更怕局方的預測出錯。針對局方預測失準的批評，從來不乏捧場客，尤其市場

人士，每每以為這班局內決策者，其實不明世事，往往後知後覺，甚至有時是無知無覺，卻做著

影響全球的重大決定。遠的不說，就以目前加息力遏通脹為例，很多人對於局方沒有在一兩年前

便開始行動，深感不滿，認為是錯判形勢。

果如是，上次的通脹捉不了，今次的失業和衰退概率，以至相關的步伐，又真的可以捕得準

嗎？很多人自然心生疑問。



＊債息倒掛見疑慮，憂局方再次看錯＊



的確，觀乎外界目前的利率期貨也好，債市孳息曲線的倒掛情況也好，在在說明了，真的有

不少有銀両有資格說不的市場參與者，抱持著完全不同於美聯儲的意見，認為局方是看錯市，又

一次看錯市了。

正因不同程度的怕，怕變卦，怕出錯，總之就是怕，投資者不會輕易相信，除非真的到了局

方宣布一刻，才可以放下心頭大石，又或直接追買或追沽。



＊現階段連表面平靜都談不上＊



正因如此，現在是表面平靜，實不平靜，甚至連表面平靜都談不上，君不見美股的情況，便

知道投資者是何等擔心，又一次的反高潮，即將上映。

然而，話說回來，投資者怎怕也好，押注仍是自己的錢自己管，只能在重大消息公布前，先

行減低注碼為上，不宜冒進，相信這是有經驗的交易者的共識了。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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