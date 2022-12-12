《套期保值－蕭猷華》恒指或上試２５０天線

《套期保值》恒指上周五（９日）升４５０點，收報１９９２６點，升至三個月新高，成交

１９９４億，全周累升１２２５點，恒指連漲兩周；恒生科技指數跑贏大市，全周上漲４９０點

，或１２﹒６％。內地放鬆防疫措施，市場憧憬消費回暖，帶動經濟好轉；不過，投資者要留意

，當時恒生指數在１１月初的低位１４６００點時，市場已經傳出內地在防疫政策方面，會逐步

復常，恒指短時間內已升超過５０００點，基本上已經反映逐步復常因素。另一方面，雖然

Ｏｍｉｃｒｏｎ重症率已跌至低於１％，病死率亦降至０﹒１％，與一般流感相若，但是在優化

疫情措施之後，加上冬季和春節來臨，預期大量居民回鄉探親，涉及大規模人口流動，估計內地

部分省市感染峰值在明年第一季來到，料距離全面復常仍有一段路途。



外圍方面，美股上升動力減弱，本周美聯儲議息，料加半厘機會高，但放慢加息不等同停止

加息。美聯儲主席鮑威爾上周指出，將調升終端利率Ｔｅｒｍｉｎａｌ Ｒａｔｅ至５％－

５﹒２％，意味本周加息５０點之後，還有最少１％的利率上調空間。未來關鍵是通脹能否回落

，或回落速度有多快，美國上月核心ＰＣＥ通脹為５％，要有效降低通脹，聯邦基金利率必須要

高於ＰＣＥ核心通脹１﹒５％，即６﹒５％，才可壓低通脹。故此，通脹未壓低前，聯儲局必須

繼續加息，上周五（９日）美國２年和１０年債息倒掛擴大至０﹒８％，預期美國明年經濟衰退

機會大增，本周要留意美聯儲議息後鮑威爾講話和通脹數據。



誠言，恒指受到內地放鬆防疫措施的利好因素，升至近２００００點。此外，指牛熊證街貨

顯示，２００００至２０５００點有大量熊證，不排除大戶再夾升，短線或有機會上試２５０天

線，惟應逢高減持。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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