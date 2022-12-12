《新股上市》化妝品商上美（２１４５）開招，入場費約３０１０元

《經濟通通訊社１２日專訊》上美股份（０２１４５）在港上市，全球發售３６９５﹒８萬

股Ｈ股（授予包銷商超額配股權１５％），國際及香港分別佔九成及一成，今日起至本周四

（１５日）中午公開招股，招股價２５﹒２０元至２９﹒８０元，一手１００股「入場費」為

３０１０﹒０３元。該股預期本月２２日掛牌，聯席保薦人及整體協調人摩通、中金及中信証劵

。

上美股份為內地創立韓束、一葉子及紅色小象等品牌的化妝品公司，專注於護膚品及母嬰護

理產品的開發、製造及銷售。

假設每股發售價２７﹒５０元（即招股價中位數）且超額配股權未獲行使，上美股份集資淨

額約９﹒１０４億元，當中約３２％用於２０２６年前品牌建設活動，以持續提升品牌形象並提

高現有品牌認知度，以及為新品牌建立品牌形象；約１２﹒２％於２０２６年前提升研發能力，

通過加強基礎研究和產品開發，保持品牌的持續創新；約１９﹒８％於２０２４年前加強生產及

供應鏈能力，主要涉及上海奉賢工廠生產設施的改造、自動化設備升級及產能擴張；約

１８﹒０％用於２０２６年前增加銷售網絡的廣度和深度，加強產品的滲透率；約８﹒０％用於

２０２４年前改善數字化及信息基礎設施；約９﹒９％用作營運資金及其他一般企業用途。

（ｍｈ）

