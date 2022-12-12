《專家之言－葉尚志》港股進入氣氛帶動階段，短期拉扯波幅將加劇

《專家之言》１２月９日，港股又再進一步試高，恒指漲了４５０點進逼至２００００點關

口，而大市成交量亦保持暢旺，有接近２０００億元的成交量，情況一方面可以說明現時市場氣

氛依然是挺好的，資金參與的意願積極性還是蠻高的，另一方面，正如我們早前指出，在市場流

動性保持足夠充裕下，將有利盤面繼續輪動，也可以因此而帶來總體的維穩作用。目前，「新十

條」落地重申不按行政區域開展全員核酸檢測，並且對「居家隔離」的條件也獲得了進一步解釋

，都是提高市場人氣溫度的最新消息因素。然而，我們估計市場對於內地防疫監控逐步適度開放

後、對經濟以及企業的恢復增長推動，也該已有相當的超前反映。因此，我們對港股後市仍可以

保持正面，但在現階段一些實質數據仍有待公布來驗證之前，尤其是港股從１０月３１日的階段

底１４５９７點已偷步彈升修正了有５３００點或３６﹒３％，可以保持正面但不宜盲目樂觀，

估計恒指這一波行情要一舉升穿並站穩２００００點以上，還是會有相當難度的。



＊１８８６３點支持若有失，短期頭部位置或將確立＊



港股又再向上伸延，主要是受到氣氛帶動，恒指以接近全日最高位１９９２６點來收盤並且

創出本輪行情的新高，而１０日線最新報１８８６３點依然可以是跟隨性支持位，不容有失，否

則短期頭部位置將有確立出現的機會，宜繼續密切注視。指數股繼續集體伸延反彈，其中內房股

又再輪動炒上，龍湖集團（００９６０）漲了１８﹒４７％，中國海外（００６８８）漲了

１１﹒３％，華潤置地（０１１０９）漲了１０﹒７６％，是恒指成分股最大漲幅榜的首三名。

而點評過的、已技術性嚴重超買的阿里健康（００２４１），先高開後倒跌４﹒３７％至９﹒４

元收盤，要注意短期急漲後的回吐壓力開始表露。

恒指收盤報１９９０１點，上升４５１點或２﹒３１％。國指收盤報６８３４點，上升

１６７點或２﹒５１％。恒生科指收盤報４３７０點，上升９９點或２﹒３２％。另外，港股主

板成交量回升至１９９４億多元，而沽空金額有２６１﹒４億元，沽空比例１３﹒１％。至於升

跌股數比例是１１３８：５５６，日內漲幅超過１９％的股票有４５隻，而日內跌幅超過１０％

的股票有２４隻。港股通連續兩日淨流出後，在周五（９日）錄得有逾７億元的淨流入額度。《

第一上海首席策略師 葉尚志》



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