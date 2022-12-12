恒指半日低收３７４點，碧服收瀉逾１６％，舜宇龍湖齊挫逾１０％

《經濟通通訊社１２日專訊》恒生指數半日收報１９５２５，跌３７４點或１﹒８８％，主

板成交９５３﹒４８億元。恒生中國企業指數報６６５４，跌１７９點或２﹒６２％。恒生科技

指數報４２２５，跌１４４點或３﹒３％。

恒指三大成交股份依次為碧桂園服務（０６０９８）、騰訊控股（００７００）及美團

（０３６９０）；碧桂園服務收報１９﹒９８元，跌３﹒９７元或１６﹒５８％，成交

７４﹒１１億元；騰訊控股收報３１７﹒８元，跌７﹒８元或２﹒４％，成交３４﹒９４億元；

美團收報１７７﹒３元，跌１１﹒２元或５﹒９４％，成交３３﹒９５億元。國指三大成交股份

依次為碧桂園服務、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－

ＳＷ（０９９８８）；阿里巴巴－ＳＷ收報８９﹒２５元，跌２﹒６元或２﹒８３％，成交

２１﹒２９億元。

另外，舜宇光學科技（０２３８２）跌１０﹒６９％，收報９５﹒６５元；龍湖

（００９６０）跌１０﹒１７％，收報２６﹒５元；華潤萬象生活（０１２０９）跌６﹒４２％

，收報３７﹒１５元。另一方面，石藥集團（０１０９３）逆市升３﹒１２％，收報８﹒５８元

，該股成交約４５５９萬股，涉資３﹒８８億元，盤中高見８﹒６３元，最低見７﹒９１元。

（ｋｙ）

