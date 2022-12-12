  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/12/2022 12:07

恒指半日低收３７４點，碧服收瀉逾１６％，舜宇龍湖齊挫逾１０％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》恒生指數半日收報１９５２５，跌３７４點或１﹒８８％，主
板成交９５３﹒４８億元。恒生中國企業指數報６６５４，跌１７９點或２﹒６２％。恒生科技
指數報４２２５，跌１４４點或３﹒３％。
　　恒指三大成交股份依次為碧桂園服務（０６０９８）、騰訊控股（００７００）及美團
（０３６９０）；碧桂園服務收報１９﹒９８元，跌３﹒９７元或１６﹒５８％，成交
７４﹒１１億元；騰訊控股收報３１７﹒８元，跌７﹒８元或２﹒４％，成交３４﹒９４億元；
美團收報１７７﹒３元，跌１１﹒２元或５﹒９４％，成交３３﹒９５億元。國指三大成交股份
依次為碧桂園服務、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－
ＳＷ（０９９８８）；阿里巴巴－ＳＷ收報８９﹒２５元，跌２﹒６元或２﹒８３％，成交
２１﹒２９億元。
　　另外，舜宇光學科技（０２３８２）跌１０﹒６９％，收報９５﹒６５元；龍湖
（００９６０）跌１０﹒１７％，收報２６﹒５元；華潤萬象生活（０１２０９）跌６﹒４２％
，收報３７﹒１５元。另一方面，石藥集團（０１０９３）逆市升３﹒１２％，收報８﹒５８元
，該股成交約４５５９萬股，涉資３﹒８８億元，盤中高見８﹒６３元，最低見７﹒９１元。
（ｋｙ）

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS12/12/2022
【FOCUS】阿拉伯世界崛起　多極時代風起
人氣文章財經熱話12/12/2022
理想上季虧損擴大收入遜預期　遭大行降目標價急插逾一成
人氣文章財經熱話12/12/2022
《午市前瞻》專家料恒指年內可見20500 中免受惠復常調整買
人氣文章財經熱話12/12/2022
【內房困局】碧服遭減持　內房發展利淡物管股？
人氣文章大行報告12/12/2022
【大行炒D乜】券商點評新能源車　一表盡掌握
人氣文章開市Good Morning12/12/2022
溫傑料本周港股較波動　籲持貨者至少減持四分一
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金