恒指半日低收３７４點，碧服收瀉逾１６％，舜宇龍湖齊挫逾１０％

《經濟通通訊社１２日專訊》恒生指數半日收報１９５２５，跌３７４點或１﹒８８％，主
板成交９５３﹒４８億元。恒生中國企業指數報６６５４，跌１７９點或２﹒６２％。恒生科技
指數報４２２５，跌１４４點或３﹒３％。
恒指三大成交股份依次為碧桂園服務（０６０９８）、騰訊控股（００７００）及美團
（０３６９０）；碧桂園服務收報１９﹒９８元，跌３﹒９７元或１６﹒５８％，成交
７４﹒１１億元；騰訊控股收報３１７﹒８元，跌７﹒８元或２﹒４％，成交３４﹒９４億元；
美團收報１７７﹒３元，跌１１﹒２元或５﹒９４％，成交３３﹒９５億元。國指三大成交股份
依次為碧桂園服務、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－
ＳＷ（０９９８８）；阿里巴巴－ＳＷ收報８９﹒２５元，跌２﹒６元或２﹒８３％，成交
２１﹒２９億元。
另外，舜宇光學科技（０２３８２）跌１０﹒６９％，收報９５﹒６５元；龍湖
（００９６０）跌１０﹒１７％，收報２６﹒５元；華潤萬象生活（０１２０９）跌６﹒４２％
，收報３７﹒１５元。另一方面，石藥集團（０１０９３）逆市升３﹒１２％，收報８﹒５８元
，該股成交約４５５９萬股，涉資３﹒８８億元，盤中高見８﹒６３元，最低見７﹒９１元。
（ｋｙ）
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