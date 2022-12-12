《盤後部署》內房物管股成跌市重災區，恒指短線走勢尚未轉淡

《經濟通通訊社１２日專訊》恒指今日低開３０６點，報１９５９４，開市首幾分鐘跌幅曾

收窄，惟在１９７１８有阻力，之後走勢反覆向下，臨近半日休市前跌幅曾擴至逾４５０點。

恒指半日跌３７４點，收報１９５２５，主板成交９５３﹒４８億元。

午後走勢仍無起色，科技、內房及汽車股加劇，恒指在全日收市前一小時急轉直下，最多跌

逾５３０點，低見１９３６６，最後仍在１９４００以上收市。

恒指全日收報１９４６３，跌４３７點或跌２﹒２０％，主板成交１５８７﹒５１億元。國

企指數收報６６２８，跌２０５點或跌３﹒０１％。恒生科技指數收報４１９２，跌１７６點或

跌４﹒０５％。

內地股市方面，上證綜合指數收報３１７９，跌２７點或跌０﹒８７％，成交

３９４９﹒２０億元人民幣；深證成份指數收報１１３９９，跌１０２點或跌０﹒８９％，成交

２１８０﹒１１億元人民幣。



＊碧桂園服務墊底藍籌＊



內房及物管股為今日跌市重災區。碧桂園服務（０６０９８）及新城發展（０１０３０）宣

布大幅度折讓配股融資，該兩隻物管股股價受壓。碧桂園服務跌１６﹒９９％，收報１９﹒８８

元，成為表現最差藍籌股；新城發展（０１０３０）跌１６﹒５％，收報３﹒３９元。

消息拖累其他內房股下跌。龍湖（００９６０）跌勢頗急，跌１１﹒０２％，收報

２６﹒２５元；碧桂園（０２００７）跌５﹒２３％，收報２﹒９元；潤地（０１１０９）跌

２﹒５４％，收報３４﹒６元；中海外（００６８８）跌４﹒３３％，收報２１元。

汽車股同樣見血。理想（０２０１５）上季虧損擴大，收入亦遜預期，股價今日跌

１２﹒０２％，收報８２﹒７元。至於小鵬（０９８６８）跌１１﹒１％，收報４１﹒６５元；

蔚來（０９８６６）跌６﹒５６％，收報９９﹒０５元；比亞迪（０１２１１）跌１﹒７７％，

收報２１１﹒２元。

科技股方面，ＡＴＭ三隻藍籌股之中，美團（０３６９０）跌幅較大，跌６﹒９５％，收報

１７５﹒４元；騰訊（００７００）跌２﹒４６％，收報３１７﹒６元；阿里（０９９８８）跌

３﹒８１％，收報８８﹒３５元。國創動畫《三體》日前在嗶哩嗶哩（０９６２６）平台開播，

首日播放量破億，股價今日曾近１１％，惟升至２２２﹒６元出現較大阻力，最終跌０﹒２５％

，收報１９６元。



＊成交較上日少４０７億元＊



恒指對上兩個交易日累計升逾１０００點，很大程度因為對疫情防控措施進一步放寬的預期

，但今日市場並無新消息炒作，內房及物管股又爆發折讓配股融資的消息，恒指借勢回調屬合情

合理。事實上，今日成交額１５８７﹒５億元，較上個交易日少約４０７億元，資金淨流入額亦

少１０７﹒６億元。由於港股今日缺乏成交及資金流推動，難以出現較大升幅。

雖然恒指今日下跌４３７點，但仍企在１０天線及２０天線這兩條短線平均線上，由１０月

３１日低位１４５９７展開的上升趨勢未受破壞，短期走勢未大幅轉淡。另外以黃金比率分析，

由６月２８日高位２２４４９至１０月３１日低位１４５９７計，此跌浪的７６﹒４％反彈位為

２０５９６，而２５０天線（目前為２０５００水平）與此反彈位置相若，估計恒指在

２０５００會有頗大阻力。（ｅｒ）

