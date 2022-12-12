【外圍經濟】美加輸油管道洩漏營運商連日搶修，暫未有重啟時間表

《經濟通通訊社１２日專訊》美加輸油管道Ｋｅｙｓｔｏｎｅ上周三（７日）在美國堪薩斯

州洩漏超過１﹒４萬桶原油，是當地近１０年最嚴重原油洩漏事件之一。

負責營運的加拿大能源公司ＴＣ Ｅｎｅｒｇｙ事後關閉管道，並進行搶修，但暫未有重啟

時間表。由於原油供應受影響，原油期貨價格小幅上漲。

據外電報道，ＴＣ Ｅｎｅｒｇｙ出動２５０多人在現場處理洩漏及調查，但仍未查清事故

原因。目前沒有跡象表明事件對公眾構成健康影響。（ｊｆ）

