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12/12/2022 14:21

【外圍經濟】美加輸油管道洩漏營運商連日搶修，暫未有重啟時間表

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美加輸油管道Ｋｅｙｓｔｏｎｅ上周三（７日）在美國堪薩斯
州洩漏超過１﹒４萬桶原油，是當地近１０年最嚴重原油洩漏事件之一。
　　負責營運的加拿大能源公司ＴＣ　Ｅｎｅｒｇｙ事後關閉管道，並進行搶修，但暫未有重啟
時間表。由於原油供應受影響，原油期貨價格小幅上漲。
　　據外電報道，ＴＣ　Ｅｎｅｒｇｙ出動２５０多人在現場處理洩漏及調查，但仍未查清事故
原因。目前沒有跡象表明事件對公眾構成健康影響。（ｊｆ）

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