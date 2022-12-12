【外圍經濟】沙特第三季經濟按年增８﹒８％，在Ｇ２０中增速最快

《經濟通通訊社１２日專訊》沙特阿拉伯第三季ＧＤＰ按年增長８﹒８％，成為Ｇ２０經濟
增速最快的成員國。沙特政府此前預測，該國全年經濟增長為８﹒５％，並在過去１０年來首度
錄得財政盈餘。分析指，有關數據反映沙特政府發展多元經濟，擺脫對原油產業過度依賴的努力
取得成果。（ｊｆ）
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