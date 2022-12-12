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12/12/2022 17:56

《台股攻略－黃振宇》台股今日跌９２點，守住１４６００點

　　《台股攻略》美股上周五（９日）收低，加上美國聯準會本周將召開利率決策會議，市場陷
入觀望，台股今日（１２日）走勢震盪，加權指數失守月線，終場跌９２﹒８４點，收
１４６１２﹒５９點，成交金額為１５１５﹒４９億元（新台幣．下同）。
　　台積電及聯發科領跌，台積電今早開低，終場跌６﹒５元，收４７５元；聯發科跌１７元，
收７１２元。鴻海收平盤價１０２元，大立光升１０元，收２２００元。金控業１１月獲利不佳
，引發賣壓，富邦金早盤跌超過４％，隨後有買盤承接，支撐股價終場收平盤５７﹒５元。今日
各類別股份以資訊服務類股表現最佳，升１﹒０４％，其次是電線電纜類股及網通類股，分別升
０﹒４９％及０﹒２６％，表現較差為百貨類股，跌０﹒９％；上櫃部分，表現最佳為鋼鐵類股
，升３﹒２６％，表現最差為化工類股，跌１﹒６７％。政策支持的太陽能族群部分個股走揚，
達能收漲停價１５﹒７５元，茂迪升２﹒３３％，收３０﹒７元。航空雙雄同步收黑，長榮航及
華航跌超過１％。中國大陸「新十條」大幅放寬防疫規定，近來大陸民眾掀起藥品搶購潮，台股
相關生技族群應聲飆漲，包括中化、中化生及生達等７檔製藥股，均亮燈漲停。
　　台股今日成交值萎縮至１５００多億元，同時亦走貶，市場專家指出，大盤缺乏成交量支持
，加上本周有美國Ｆｅｄ及台灣央行利率決策，市場氣氛觀望，操作仍以保守為佳。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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