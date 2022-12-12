《窩輪豪情－梁業豪》好友大戶須於明天收市前再殺恒指熊證

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為原材料業、非

必需性消費業與地產建築業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現

為龍湖集團（００９６０）、金沙中國（０１９２８）與京東健康（０６６１８），可用作買入

其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的

股份，則宜首選協鑫科技（０３８００）、聯想（００９９２）與信義光能（００９６８）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、原材料業與地產建築業。此外

，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為龍湖集團、金沙中國與華潤燃

氣（０１１９３），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽

權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選協鑫科技、理想汽車（０２０１５）與聯想。

上周四（８日）起，恒指熊證街貨量增加，且分布於不同的收回價區域內，顯示淡友炒家增

強了部署。我認為，對好友大戶而言，已具備足夠吸引力去殺倉。收市前仍不見他們採取行動，

大家便應對港股續升的能力有所保留。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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