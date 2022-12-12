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即市新聞

12/12/2022 09:47

《窩輪豪情－梁業豪》好友大戶須於明天收市前再殺恒指熊證

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為原材料業、非
必需性消費業與地產建築業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現
為龍湖集團（００９６０）、金沙中國（０１９２８）與京東健康（０６６１８），可用作買入
其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的
股份，則宜首選協鑫科技（０３８００）、聯想（００９９２）與信義光能（００９６８）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、原材料業與地產建築業。此外
，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為龍湖集團、金沙中國與華潤燃
氣（０１１９３），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽
權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選協鑫科技、理想汽車（０２０１５）與聯想。
　　上周四（８日）起，恒指熊證街貨量增加，且分布於不同的收回價區域內，顯示淡友炒家增
強了部署。我認為，對好友大戶而言，已具備足夠吸引力去殺倉。收市前仍不見他們採取行動，
大家便應對港股續升的能力有所保留。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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