《談國論企－黎偉成》中阿強化經貿合作油氣人民幣結算

《談國論企》中國國家主席習近平２０２２年１２月８日及９日赴沙特阿拉伯利雅得，先後

出席首屆中國－海灣阿拉伯國家合作委員會峰會、首屆中國－－－－阿拉伯國家峰會，鞏固、發

展、強化對阿拉伯國家的關係、合作，不僅達致採取八大行動構建命運共同體，力爭促進中阿貿

易在５年後的２０２７年增至４３００億美元，更在擴大進口海合會原油、液體化天然氣等開展

人民幣油氣貿易人幣幣結算，及支持雙方主權財富基金合作等，取得豐碩成果。



＊支持中海主權財富基金多種方式開展合作＊



習近平是次之訪問沙特阿拉伯，為時無疑僅僅兩日，惟出席了兩個十分重大的會議和進行了

十分頻密的外交活動，獲得相當可觀和良好的成果，重點有：

最令人感到興趣的，當然是（一）中國與海灣阿拉伯國家合作委員會（簡稱「海合會」）將

會開展的油氣貿易人民幣結算，是中國採取「改革開放」政策以來，融入國際經濟社會的其中一

大突破。中國在過去多年來一直相當積極地在國際金融市場發展，作為配合經濟「走出去」的一

個十分重大的支持力量，其中一個重點是人民幣要更為深入參與國際金融社會活動，而中國與海

合會今後的油氣貿易，將會開展的人民幣結算，作為「對沖」雙方貿易在以美元為主的貨幣結算

上的匯兌風險，是為人民幣進一步「走出去」的一個十分重要試點和突破。要是中國與「海合會

」的油氣貿易人民幣結算交易活動的運行成功，肯定會使人民幣在國際金融經濟社會有更大的發

展和擴張空間。

尤其是中國與沙特阿拉伯等國家近年已開展在商品交易上採取人民幣結算，只是此番相對較

小的範圍和額度，而人民幣結算一旦落實到石油、天燃氣等大宗商品交易，所涉及的金額也就相

當龐大，意義也就更為巨大了。此因中、阿今後要構建的，是能源立體合作的新格局，所需資金

相當龐大，其中（１）中國將繼續從「海合會」國家擴大進口原油、液體天然氣；涉資也就相當

可觀了。餘者還有：（２）加強油氣開發、清潔低碳能源技術合作；甚至（３）要設立中海和平

利用核技術論壇，共建中海核心安保示範中心，為「海合會」國家培養和平利用核能與核技術人

才。

更重要的，是中國與「海合會」雙方能夠爭取到油氣貿易人民幣結算，甚至日後擴而大之到

其他方面或其他國家、地區的貿易及經濟合作，所衍生的「去美元化」效應，會降低美國惡霸的

躁音，更使世界經貿等多方面的往來有更多的貨幣選擇，減低單一的風險壓力、威脅。

另一個絕對不容忽視之處，為（二）雙方的主權財富基金，將獲得支持以多種方式開展合作

，好處是：中國現時約有３﹒１萬億美元外匯儲備，更為持有美元債券數一數二的債權者，主權

財富基金擁有相對豐富和良好的經驗，而以沙特阿拉伯為主的「海合會」等國家的油氣出口和所

賺取的美元利潤，亦相當可觀，故雙方的主權財富基金的合作，肯定會產生重大的規模效應，回

報也許更為理想。



＊中國不忘本乃受西方欺侮中成長富強＊



要指出，中國無疑已成為發展中國家中的大國，相當難得，難得就難得在：中國一直受到西

方國家欺侮，不僅在過去數百年積弱而為西方「列強」肆意強搶魯奪，到人民共和國於１９４９

年成立之後，中國更受到以美國為主的西方國家圍堵封鎖底下最終以「乒乓外交」打破缺口，但

發展過程仍然長期受到西方國家處處欺壓；即使到今天，情況只是西方國家表面減少直接的惡凶

凶欺凌，實際仍以「價值觀」、「國際」秩序等藉口處處設陷阱打壓，是為中國不忘本的要為發

展中國家或地區、第三世界國家或地區發聲的很主要因由。

由是習近平於１１月１４日到印尼巴峇島２０國集團領導人第１７次峰會、亞太經合組織第

２９次領導人非正式會議等，不僅先與美國總統拜登舉行首次的面對面會談，和與法國總統馬克

龍等西方國家領導人會晤，更與多個發展中國家領導人面談；１２月８、９日赴沙特阿接拉伯利

雅得，更與逾２０個阿拉伯國家領導人會面，充份顯示中共第２０次全國代表大會作出的報告，

談及對外政策時表示希望能夠達致「促進世界和平與發展，推動構建人類命運共同體」的理想，

廣受世界各國的認同和支持。美國等個別西方國家，亦難奈中國如何！《資深財經評論員 黎偉

成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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