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12/12/2022 10:04

《異動股》舜宇挫近８％，１１月手機鏡頭出貨量按年跌２６﹒４％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）現價跌７﹒９４％，報９８﹒６
元，該股成交約２２６萬股，涉資２﹒２７億元，盤中高見１０４﹒３元，最低見９８﹒３５元
；丘鈦科技（０１４７８）跌３﹒５３％，報４﹒６５元；賽晶科技（００５８０）跌
１﹒１１％，報１﹒７８元；高偉電子（０１４１５）跌３﹒３１％，報１０﹒５２元。
　　舜宇光學公布，１１月手機鏡頭出貨量按年下降２６﹒４％至９１０３﹒４萬件，按月亦跌
９﹒３％，主要是因為現時整體智能手機市場需求較淡。
　　期內，車載鏡頭出貨量按年升４７﹒４％至７４０﹒５萬件，按月則跌５﹒３％。手機攝像
模組出貨量按年下降２３﹒４％至３４６８﹒２萬件，主要是因為現時整體智能手機市場需求較
淡，按月下降２１％，主要是因為上月因個別客戶的備貨需求而出貨量基數較高。
　　現時，恒生指數報１９６２５，跌２７５點或跌１﹒３８％，主板成交４９０﹒７０億元。
國企指數報６７０７，跌１２７點或跌１﹒８６％。恒生科技指數報４２７４，跌９４點或跌
２﹒１７％。
　　即月期指新報１９６８１，跌２６５點，高水５６點。即月國指期貨報６７２７，跌１２９
點，高水２０點。即月科指期貨新報４２９０，跌１００點，高水１５點。
　　上證綜合指數報３１９１，跌１５點或跌０﹒４７％，成交１３０８﹒７４億元人民幣。深
證成份指數報１１４３４，跌６７點或跌０﹒５８％，成交７０９﹒８７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學科技（０２３８２）　　９８﹒６元　跌７﹒９４％
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　　４﹒６５元　跌３﹒５３％
　　賽晶科技（００５８０）　　　　１﹒７８元　跌１﹒１１％
　　高偉電子（０１４１５）　　　１０﹒５２元　跌３﹒３１％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　１７﹒９元　跌０﹒２２％
　　威勝控股（０３３９３）　　　　２﹒６２元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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