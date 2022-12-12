《異動股》舜宇挫近８％，１１月手機鏡頭出貨量按年跌２６﹒４％

《經濟通通訊社１２日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）現價跌７﹒９４％，報９８﹒６

元，該股成交約２２６萬股，涉資２﹒２７億元，盤中高見１０４﹒３元，最低見９８﹒３５元

；丘鈦科技（０１４７８）跌３﹒５３％，報４﹒６５元；賽晶科技（００５８０）跌

１﹒１１％，報１﹒７８元；高偉電子（０１４１５）跌３﹒３１％，報１０﹒５２元。

舜宇光學公布，１１月手機鏡頭出貨量按年下降２６﹒４％至９１０３﹒４萬件，按月亦跌

９﹒３％，主要是因為現時整體智能手機市場需求較淡。

期內，車載鏡頭出貨量按年升４７﹒４％至７４０﹒５萬件，按月則跌５﹒３％。手機攝像

模組出貨量按年下降２３﹒４％至３４６８﹒２萬件，主要是因為現時整體智能手機市場需求較

淡，按月下降２１％，主要是因為上月因個別客戶的備貨需求而出貨量基數較高。

現時，恒生指數報１９６２５，跌２７５點或跌１﹒３８％，主板成交４９０﹒７０億元。

國企指數報６７０７，跌１２７點或跌１﹒８６％。恒生科技指數報４２７４，跌９４點或跌

２﹒１７％。

即月期指新報１９６８１，跌２６５點，高水５６點。即月國指期貨報６７２７，跌１２９

點，高水２０點。即月科指期貨新報４２９０，跌１００點，高水１５點。

上證綜合指數報３１９１，跌１５點或跌０﹒４７％，成交１３０８﹒７４億元人民幣。深

證成份指數報１１４３４，跌６７點或跌０﹒５８％，成交７０９﹒８７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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舜宇光學科技（０２３８２） ９８﹒６元 跌７﹒９４％

丘鈦科技（０１４７８） ４﹒６５元 跌３﹒５３％

賽晶科技（００５８０） １﹒７８元 跌１﹒１１％

高偉電子（０１４１５） １０﹒５２元 跌３﹒３１％

瑞聲科技（０２０１８） １７﹒９元 跌０﹒２２％

威勝控股（０３３９３） ２﹒６２元 無升跌

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（ｅｒ）

