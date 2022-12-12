《午市前瞻》專家料恒指年內可見２０５００，中免受惠復常調整買

《經濟通通訊社１２日專訊》恒生指數半日收報１９５２５，跌３７４點或１﹒８８％，主

板成交９５３﹒４８億元。恒生中國企業指數報６６５４，跌１７９點或２﹒６２％。恒生科技

指數報４２２５，跌１４４點或３﹒３％。

恒指三大成交股份依次為碧桂園服務（０６０９８）、騰訊控股（００７００）及美團

（０３６９０）；碧桂園服務收報１９﹒９８元，跌３﹒９７元或１６﹒５８％，成交

７４﹒１１億元；騰訊控股收報３１７﹒８元，跌７﹒８元或２﹒４％，成交３４﹒９４億元；

美團收報１７７﹒３元，跌１１﹒２元或５﹒９４％，成交３３﹒９５億元。國指三大成交股份

依次為碧桂園服務、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－

ＳＷ（０９９８８）；阿里巴巴－ＳＷ收報８９﹒２５元，跌２﹒６元或２﹒８３％，成交

２１﹒２９億元。



林嘉麒：恒指本月有機見２０５００點



內地逐步放寬防疫措施，國務院聯防聯控機制７日發布《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情

防控措施的通知》（「新１０條」），包括明確內地無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離

；不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢；不得採取各種形式

的臨時封控等。

恒指於１０月３１日低見１４５９７後回穩，１１月４日上破２０天線後沿該線反覆上升，

至上周為止，恒指在今輪升浪累積最大點數升幅達到５３２９點，目前仍處於上升形態。不過，

恒指迫近２萬點心理關口明顯見阻力，根據經濟通ＨＶ２報價系統顯示，截至上周五止，恒指在

２００００至２０５００點的熊證明顯增加。

元宇證券基金投資總監林嘉麒向《經濟通通訊社》表示，投資者憧憬復常，大市氣氛偏向樂

觀，流入股市資金亦增加，加上市場預期美國聯儲局亦將減慢加息步伐，雖然今年餘下十數個交

易日，但恒指仍然有望升至２０５００點，短期支持位則為１９０００點，明年甚至有機會升至

２５０００點。

此外，內地公布１１月份全國居民消費價格指數（ＣＰＩ）按年上升１﹒６％，較上月回落

０﹒５個百分點，創８個月低位，令人行在支持經濟增長方面有更大的措施空間。這些因素是否

反映內地經濟傾向逐步回復正常，事實上，過去５個交易日，酒店、餐飲及休閒類股份累積升幅

達９﹒４９％，是僅次於地產股的表現第二佳股份，同期交通設施類股份升幅亦有９﹒２５％，

屬第三勢力。如此，內需及消費類股份是否仍然值得追捧？



＊航空股以國航最值博＊



個股方面，復常概念熱炒，林嘉麒認為，中國中免（０１８８０）是其中的受惠者，而且新開

的國際免稅城已有８００多個國際知名品牌進駐，加上飛機航班逐漸增加，對其有利。近期股價

維持在１９５元以上整固，稍有回調亦能快速回升，突破２１８元上市高位機會極大，目標可上

望２５０至２６０元。

另一方面，航空股亦是復常受惠股，四隻主要航空股之中，東航（００６７０）現金水平較

低，有集資風險，南航（０１０５５）縱有現金，但負債水平亦高，國泰（００２９３）已累積

了不小升幅，且有可能在聖誕節前後再次罷工。故以國航（００７５３）較值博，國航短線可於

７元買入，７﹒８元止賺，市帳率可達１﹒５倍。（ｐｃ）

