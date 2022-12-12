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12/12/2022 17:31

【專訪】陶冬：明年或現更大糧食短缺

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國際油價因烏克蘭戰火曾一飛衝天，但最新已失守８０美元，
然而全球糧食價格卻仍在上升中。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通
通訊社》專訪時表示，明年甚至可能出現更大的糧食短缺。
　　他指，本世紀前二十年，ＯＥＣＤ食品通脹大約在３－４％之間，但１０月份已達１８％。
究其原因，一是各大央行拼命印錢，水漲船高；二是俄烏衝突導致烏克蘭糧食種植、運輸受到衝
擊；三是連續三年的拉尼娜現象，導致美國、巴西、澳洲的極端氣候，衝擊糧食生產；四是小麥
等谷物的庫存已經跌到２００８年以來的最低點，補充庫存是必須的。
　
＊漲價未帶來供應端反應＊
　
　　他續稱，正常情況下，短缺帶來漲價，漲價催生出新的生產能力。但是這一輪糧食大漲價，
卻沒有帶來供應端的反應。化肥短缺和成本高漲是兩個重大原因，部分國家還面臨農民工短缺。
　　陶博認為，２０２３年的情況可能有所改善，糧食的批發價最近有所回落，希望晚些時候可
以反映在零售價格上。不過，生產成本飆升、化肥短缺，俄烏戰爭何時終結也是未知數。食品價
格可能回落，但是仍然維持在遠高過本世紀的平均水平。正如聯合國秘書長所說，糧食危機仍在
形成之中。

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