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12/12/2022 17:54

【北水炒Ｄ乜】淨流入６３﹒６８億元，買恒生國企沽美團

　　《經濟通通訊社１２日專訊》今日恒指低開３０６點，報１９５９４點。最高跌１８２點報
１９７１８點，最低跌５３４點報１９３６６點。恒指收報１９４６３點，跌４３７點或
２﹒２％。
　　北水全日淨流入６３﹒６８億元，增加７５９﹒４％。北水淨買入最多的個股依次是恒生中
國企業（０２８２８）、盈富基金（０２８００）、碧桂園服務（０６０９８）；淨賣出最多的
依次是美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）、阿里健康（００２４１）。
　　主板成交１５８７﹒５１億元減少２０﹒４％。其中港股通成交５６１﹒８億元，佔總成交
３５﹒４％。
　　恒生中國企業跌３﹒１２％報６６﹒９８元，北水淨買入２１億元；盈富基金跌２﹒１％報
１９﹒５８元，北水淨買入１７﹒５億元；碧桂園服務跌１６﹒９９％報１９﹒８８元，北水淨
買入６﹒２億元。
　　美團跌６﹒９５％報１７５﹒４元，北水淨賣出２﹒７億元；中國移動跌０﹒５８％報
５１﹒３５元，北水淨賣出２億元；阿里健康跌２﹒５５％報９﹒１６元，北水淨賣出１８００
萬元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　２１﹒０１
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　１７﹒５１
　　碧桂園服務　　（０６０９８）　　　　　　６﹒１６
　　碧桂園　　　　（０２００７）　　　　　　２﹒０１
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　　１﹒５１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－２﹒７４
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－２﹒０２
　　阿里健康　　　（００２４１）　　　　　－０﹒１８
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　－０﹒１１
　　港龍中國地產　（０６９６８）　　　　　－０﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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