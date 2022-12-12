《美元走勢－羅明立》歐元仍受阻於１﹒０６

貨幣 東京收市 最高價 最低價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １３６﹒８８ １３７﹒１４ １３６﹒６９

歐元╱美元 １﹒０５１７ １﹒０５２８ １﹒０５０６

英鎊╱美元 １﹒２２２７ １﹒２２４１ １﹒２２０４

美元╱瑞郎 ０﹒９３６５ ０﹒９３６９ ０﹒９３５１

美元╱港元 ７﹒７７７０ ７﹒７８８２ ７﹒７７４８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》上周五（９日）公布美國１１月ＰＰＩ按年增長放慢至７﹒４％，核心指數亦

由６﹒７％回落至６﹒２％，但都超出預期；美國１２月密歇根大學消費者信心指數初值由

５６﹒８升至５９﹒１，數據顯示通脹放緩但未如市場估計的快，基本面則仍然不俗。美聯儲本

周加息０﹒５％的機率達七成半以上，再有大行下調明年的經濟增長預測並警告美國可能出現衰

退。

美國ＰＰＩ放緩不及預期，令市場擔心ＣＰＩ數據亦可能較預期為高，美匯指數上周五略為

高收。大行警告美國經濟衰退的風險外，亦有部分聲音指終極利率可能遠高於現時市場的估計。

本周的通脹數據外，歐元區、英國及聯儲局都將分別議息，大概率都是加０﹒５％，只有歐洲央

行可能有意外之舉，因當地通脹仍然高企。歐元仍然受阻於１﹒０６但近期回調在１０天平均線

有承接，可能在美國ＣＰＩ數據公布後才有突破。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０５６０ １﹒０４５０ １﹒０６１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

