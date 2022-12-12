凱基亞洲料恒指明年最樂觀見２３３００點，推薦京東友邦等９股

《經濟通通訊社１２日專訊》凱基亞洲認為，中港股市在２０２３年催化劑主要有疫情風控

減少、中央繼續推出刺激經濟措施及美聯儲加息有望見頂；預計在基本情境明年恒指目標價為

２１１００點；樂觀情境為２３３００點，認為港股在今年１０月底１４５９７點反彈約

５０００點後，將於明年第一季有所回落，需待下半年利好因素開始反映才有望達致上述目標。

凱基亞洲今天發布２０２３年市場展望認為港股焦點股包括華潤啤酒（００２９１）、中國

中免（０１８８０）、京東（０９６１８）、友邦保險（０１２９９）、太古Ａ（０００１９）

、東方電氣（０１０７２）、中廣核電力（０１８１６）、中銀香港（０２３８８）和中國電信

（００７２８）。



＊料明年２及３月美國各加息２５點子＊



凱基亞洲今天發布２０２３年市場展望，預期美國或於明年第二季踏入溫和衰退，衰退期將

為一至兩季。雖然美國消費物價指數預料已於今年６月份見頂，但受工資及租金拖慢通脹回落的

速度，聯儲局因此有機會於明年２及３月進一步各加息２５點子，第一季後，特別是下半年的利

率走勢則暫難判斷。根據凱基亞洲的情境分析，明年第一季後聯儲局繼續加息、維持利率不變與

降息的機率分別為３５％、４５％與２０％。短期股市或受惠「加息放緩，通脹降溫」的預期，

惟上述提到的經濟放緩及全球流動性減少，將局限股市表現。



＊料今明年中國經濟增長３﹒１％及５％＊



中國方面，展望今明兩年中國經濟增長或為３﹒１％及５％，通脹分別為２％及３％。當中

，房地產的復甦過程及防疫措施的放寬速度，都對明年內地經濟復甦影響甚大。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，隨著經濟放緩，企業盈利展望有被下調的風險。假如美

國一如預期出現經濟衰退，明年美股企業獲利或回落約８－１０％。展望明年第二季或為重要時

間，經濟及政策的能見度有機會明顯好轉。現時只宜以股債多元平衡配置，穩健應對當前市況波

動。（ａｃ）

