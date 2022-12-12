在旗下保險公司富衛集團的一輪融資中投資約２億美元。
知情人士稱，這項投資將有助於支持富衛集團的增長計劃，其他投資者也對該公司上市前融
資表示出了興趣。富衛集團香港ＩＰＯ可能最快於２０２３年進行。
富衛集團今年９月份重新提交香港ＩＰＯ申請，為該公司提供更多時間籌備在香港上市。此
稱有報道指，富衛集團ＩＰＯ可能尋求籌集約１０億美元。（ｂｉ）
12/12/2022 13:21
《新股上市》傳李澤楷擬對富衛集團投資約２億美元，最快明年上市
在旗下保險公司富衛集團的一輪融資中投資約２億美元。
知情人士稱，這項投資將有助於支持富衛集團的增長計劃，其他投資者也對該公司上市前融
資表示出了興趣。富衛集團香港ＩＰＯ可能最快於２０２３年進行。
富衛集團今年９月份重新提交香港ＩＰＯ申請，為該公司提供更多時間籌備在香港上市。此
稱有報道指，富衛集團ＩＰＯ可能尋求籌集約１０億美元。（ｂｉ）
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