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12/12/2022 19:22

《再戰明天》ＦＯＭＣ一連兩日議息，美國公布ＣＰＩ

　　《經濟通通訊社１２日專訊》ＦＯＭＣ一連兩日議息，及美國公布ＣＰＩ，料為周二（１３
日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）召開為期兩天的利率會議；
歐盟能源部長召開特別會議，討論臨時性天然氣市場糾正機制提議；美國、日本、韓國舉行會談
討論朝鮮導彈問題。本港時間周二６：３０ａｍ，澳洲央行總裁洛威出席活動發表主旨演說。晚
上６：３０ｐｍ，英倫銀行公布２０２２年１２月金融穩定報告。
　
＊英國公布失業率，德國公布ＣＰＩ＊
　
　　數據方面，周二本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布１１月ＮＡＢ企業信心指數。本港時間
３：００ｐｍ，英國公布１１月失業率。同一時間，德國公布１１月消費者物價指數，月率料由
０﹒９％逆轉至下滑０﹒５％，年率升幅料由１０﹒４％收窄至１０％。本港時間４：３０ｐｍ
，香港公布第三季工業生產；第三季生產者物價指數。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１１月
消費者物價指數，月率升幅料由０﹒４％收窄至０﹒３％，年率升幅料由７﹒７％收窄至
７﹒３％，經季節調整料由２９９﹒５升至３００﹒４。
　　在本港，明日公布業績的公司有：寰亞傳媒（０８０７５）、濠亮環球（０８１１８）等。
（ｗａ）

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