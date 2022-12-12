《再戰明天》ＦＯＭＣ一連兩日議息，美國公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社１２日專訊》ＦＯＭＣ一連兩日議息，及美國公布ＣＰＩ，料為周二（１３

日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）召開為期兩天的利率會議；

歐盟能源部長召開特別會議，討論臨時性天然氣市場糾正機制提議；美國、日本、韓國舉行會談

討論朝鮮導彈問題。本港時間周二６：３０ａｍ，澳洲央行總裁洛威出席活動發表主旨演說。晚

上６：３０ｐｍ，英倫銀行公布２０２２年１２月金融穩定報告。



＊英國公布失業率，德國公布ＣＰＩ＊



數據方面，周二本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布１１月ＮＡＢ企業信心指數。本港時間

３：００ｐｍ，英國公布１１月失業率。同一時間，德國公布１１月消費者物價指數，月率料由

０﹒９％逆轉至下滑０﹒５％，年率升幅料由１０﹒４％收窄至１０％。本港時間４：３０ｐｍ

，香港公布第三季工業生產；第三季生產者物價指數。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１１月

消費者物價指數，月率升幅料由０﹒４％收窄至０﹒３％，年率升幅料由７﹒７％收窄至

７﹒３％，經季節調整料由２９９﹒５升至３００﹒４。

在本港，明日公布業績的公司有：寰亞傳媒（０８０７５）、濠亮環球（０８１１８）等。

（ｗａ）

