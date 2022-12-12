《本港樓市》港鐵小蠔灣首期今起招標，涉１２００至１６００伙

《經濟通通訊社１２日專訊》港鐵（０００６６）物業及國際業務總監鄧智輝出席活動時表

示，大嶼山小蠔灣項目第一期今起招標，首階段推出１２００－１６００伙住宅單位，如進展順

利，估計中標財團最快可於２０２７－２０２８年推售樓花，首批最快於２０３０年入伙，估計

屆時小蠔灣車站及３０多萬平方呎的小蠔灣商場同步落成。

鄧智輝指出，發展商可因應市況，主打５００呎以下細單位吸納上車客，或提供８００呎單

位予換樓客。對於近期市況淡靜，或影響招標反應，他回應指，沒有人能準確預測數年後經濟和

地產市況，強調各發展商自己「計數」，不會揣測最終接獲標書數量。



＊項目前期費用涉「數百億」＊



鄧智輝亦不透露具體補地價金額，僅稱項目規模龐大，更包括車廠搬遷與重置等大型工程，

與傳統「鐵路加物業」方式不同，故前期費用涉資「數百億」，對集團而言，是龐大及發展期長

逾１０年項目。就港鐵事今次就項目事前一筆過補地價，日後會否調節項目招標條款，讓資金盡

快回籠，鄧智輝則未有詳細透露招標條款，僅強調顧及市場實況作出調節及平衡。

資料顯示，項目補地價超過８６億元，加上港鐵早前曾宣布就小蠔灣承擔約３６０億元的前

期費用，合共最少４４６億元，以整個項目可建的私人住宅及商業總樓面逾９２６萬方呎計，每

方呎樓面地價約４８００元。



＊對柏傲莊ＩＩＩ重建質量有信心＊



另外，鄧智輝亦提到，大圍「柏傲莊ＩＩＩ」已完成拆卸及開始重建，並有新關鍵日期，以

及更換承建商，相信今次重建質量會符合標準。（ｒｈ）

