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12/12/2022 16:51

【企業盈警】聯合集團（００３７３）料首１０個月轉蝕１３億元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》聯合集團（００３７３）發盈警，料２０２２年首１０個月公
司未經審核股東應佔綜合虧損約１３億港元，而去年同期公司未經審核股東應佔綜合溢利則約為
６９億元。
　　集團稱，財務表現下跌之主因天安中國投資有限公司於２０２１年成為公司間接非全資附屬
公司後，為公司帶來一次性之正面財務影響，即於２０２１年同期確認非現金及非經常收益淨額
約４２億元，而此數額於２０２２年同期並無出現；及新鴻基於期內錄得虧損，原因為新鴻基投
資管理業務中的金融工具按市值計價有所虧損。（ｒｈ）

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