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12/12/2022 15:34

【高息定存】工銀亞洲分階段港元定存息高達６﹒１厘

　　《經濟通通訊社１２日專訊》踏入１２月，銀行積極搶年結資金，本地銀行各出奇招，工銀
亞洲推出分階段港元定存優惠，在存款日數首６０日，年利率為４﹒１厘；第６１日至１２０日
，年利率為５﹒１厘；第１２１日至１８８日，年利率為６﹒１厘，起存額為１０萬元，適用於
綜合客戶於分行開立。
　　花旗３個月定存息亦升至４﹒８８厘，起存額為５萬元，適用於花旗私人客戶業務╱
Ｃｉｔｉｇｏｌｄ之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值１萬美元。
　　在美元定存方面，花旗亦上調其３個月美元定期存款利率至５﹒２８厘，起存額為１萬美元
，Ｃｉｔｉｇｏｌｄ戶口新客戶或私人客戶業務戶口新客戶定存特惠，需開立投資戶口並持有指
定產品結存。
　
＊眾安１２個月港元定存５厘＊
　
　　另外，虛擬銀行眾安（ＺＡ　Ｂａｎｋ）公布，早前已向周日（１１日）或之前開戶的客戶
發放３張港元新資金定存加息券，凡於周六（１７日前）存入指定金額及以加息券開立定存戶口
，可享優惠年利率。
　　眾安表示，最低存款額為１萬元，最高為３００萬元，１２個月最終優惠年利率為５厘，涉
基本定存年利率３﹒３１厘及額外年利率１﹒６９厘；６個月最終年利率為４﹒７厘，涉基本年
利率３﹒０１厘及額外年利率１﹒６９厘；３個月為４﹒６厘，包括基本年利率２﹒５１厘及額
外年利率２﹒０９厘。（ｂｎ）

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