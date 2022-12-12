【企業盈警】萬邦投資（１５８）料全年盈轉虧１﹒２７億元

《經濟通通訊社１２日專訊》萬邦投資（００１５８）發盈警，預期截至今年９月底止年度

與截至去年度之純利約６６９０萬元相比，將錄得約１﹒２７億元的虧損。該虧損之增長主要由

於集團投資物業之公平值相比截至去年同期進一步下跌。公平值之進一步虧損主要源於就集團投

資物業於今年９月底作出之重估。（ａｃ）

