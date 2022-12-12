【企業盈喜】致豐工業電子（０１７１０）料全年虧轉盈賺４千萬元

《經濟通通訊社１２日專訊》致豐工業電子（０１７１０）發盈喜，預期今年度將錄得純利
不少於４０００萬元，而去年度錄虧損約１０６０萬元。預期轉虧為盈主要是由於疫情後客戶需
求強勁，致集團主要市場的收益增加；向若干客戶收回部分飆升的材料成本；撥回陳舊存貨減值
虧損撥備；及主要由於人民幣及泰銖兌美元貶值導致外匯淨收益增加。（ａｃ）
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