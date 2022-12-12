《小傳日記》內房股趁好市不停套現，有錢其實唔怕買

《小傳日記》呢期大家見到內房股好小小，就不停賣貨套現，齋碧桂園（０２００７）系列

都已經配售過幾次，呢次就到碧桂園服務（０６０９８）套現５５億，早前其他同業一同效法，

總之個市仲有幾多水滴，都唔客氣咄埋佢就係啦。

其實內房不摟都係缺水，之前阿爺叫做釋放些少流動性解渴，今次集體一齊出嚟搵水，除左

阿爺允許之外，起碼叫做保住員工生計，畢竟起樓賣樓樣樣都係計錢，而家內地都唔玩「清零」

，套現動作好大機會係為下年銷售做準備，一過完年就開展強勁攻勢，結婚嘅結婚，生仔嘅生仔

，買樓嘅梗係繼續買樓。

內地房地產係咪剛需我真係唔敢講，畢竟人口開始老化，年輕一輩係咪咁踴躍買樓都唔可以

寫擔保，不過內房股超跌就肯定係真，其實拉長去計，買幾隻大型龍頭內房，點計都係會升，問

題係你呢一次夠唔夠「膽」買同夠唔夠「錢」買，碧桂園最差試過見一蚊，敢買都升一倍啦。

今日恒指受美國消息影響，因為ＰＰＩ數據大失所望，市場憂慮ＣＰＩ都唔太樂觀，聯儲局

加息都可能更加狠手，不過市場普遍預計呢次都係加半厘，消息消化後，大家都開始認真思考，

減慢加息唔代表要減息，甚至有機會整個加息周期都拉長。所以連埋今日一共六個交易日計，恒

指都唔太衝得上二萬點關口。

大市嘅嘢不升則跌，如果連續六日都升唔到上去，大家可能要好好調整策略啦，因為分分鐘

下行車又預備開動啦！





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