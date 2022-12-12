《真知灼見－溫灼培》探討海灣國家賣石油以人民幣結算

《真知灼見》國家主席習近平在上周五（９日）出席中國－海灣阿拉伯國家合作委員會（簡

稱：海合會）的峰會時指出，中國將會加大從海合國家進口石油，並期望海合國可充分利用上海

石油天然氣交易所的平台，在未來開展油氣貿易以人民幣結算業務。不過，對於有關建議暫未見

沙特等海合國家有所表態。須理解，美元有今天的國際領導地位，很大程度上是因為美元與石油

捆綁在一起。各國如要買石油就必須以美元支付，所以在各國的儲備中必須存放著大量美元，這

正是美元現今地位的由來。習主席公開呼籲海灣國家賣石油予中國以人民幣計價及結算，無疑會

觸動到美國的神經，擔心這會使往後中美關系更難回復。中美磨擦愈深，可想象環球金融市場震

蕩也將愈大。



對於海灣國家，他們賣石油予中國有否已經用上人民幣結算這也不能排除，但為免觸動美國

的神經，他們可能不敢公開承認而已。為何這麼說？各個海灣國家現在都有著大量基建需要找中

國幫忙，亦即他們也有著大量的人民幣需要，作為基建的支付。而最容易取得人民幣的方法便是

在賣石油時以收取人民幣替代美元。假使當中背後的情況果真如此，這將有利人民幣長遠走勢。

當然這一切只屬猜測，實際情況如何待我們日後繼續觀察。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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