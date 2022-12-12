《創富理財－龔俊樺》潛在利淡因素仍存，來年宜建構攻守兼備組合

《創富理財》隨著今年接近尾聲，筆者想向大家回顧各國股市表現。截至１２月１２日計，

主要環球股市的年化總回報（股價變動加股息收入）由年初至今大多都是下跌的。而頭兩大回報

最差的股市都是科技板塊佔比較重的納斯達克指數及恆生科技指數，分別跌了３０﹒６％及

２０﹒７％。前者反映在加息周期下增長股的估值重估，而後者則是中美衝突令夾在兩國之間的

中資科技股被大幅拋售。此外，美元的強勢也反映在股市回報上，環球主要股市僅得兩個可以保

持正增長，分別是富時１００指數的＋４﹒８％及印度的ＮＩＦＴＹ ５０指數的＋８﹒５％，

但今年非美貨幣出現大幅貶值，令它們以美元計價的回報分別急插至－５﹒０％及－２﹒８％。

至於因為港元與美元掛鈎，所以恆指今年錄得１１﹒４％的負增長，其實在環球股市當中未算太

差。



＊美國高利率或增長較慢及維持更長時間＊



迎接２０２３年，今個星期筆者想向大家介紹我們凱基亞洲在來年的環球市場展望。先說美

聯儲加息步伐，我們擔心明年的加息步伐存有變數。雖然我們估計美國消費物價指數已於今年６

月份見頂，但受工資及租金拖慢通脹回落的速度，美聯儲因此有機會於明年２及３月進一步各加

息２５點子，第一季後，特別是下半年的利率走勢則暫難判斷。根據凱基亞洲的情境分析，明年

第一季後美聯儲繼續加息、維持利率不變與降息的機率分別為 ３５％、４５％與２０％。「

Ｓｌｏｗｅｒ ａｎｄ ｌｏｎｇｅｒ」是我們對美國利率去向的預測。加息配合縮減資產負債

表，全球流動性將持續收緊。



＊盈利下調為後市風險＊



其次是環球衰退帶來的公司盈利下調。以全球經濟為例，國際貨幣基金組織（國基會）預測

，明年全球經濟增長將放緩至２﹒７％，低於今年預測的３﹒２％，投資者普遍認為歐洲及英國

經濟已踏入衰退。實體經濟的衰退將傳遞至企業盈利展望有被下調的風險，假如美國一如預期出

現經濟衰退，明年美股企業獲利或回落約８－１０％，而對經濟周期更為敏感的行業，例如銀行

業、非必需性消費業及石油業的盈利跌幅相信跌勢會更加快而急。我們預期展望明年第二季或為

重要時間，經濟及政策的能見度有機會明顯好轉。在來年利好與淡的因素同時存在下，以股債多

元平衡配置，穩健應對當前市況波動。



＊「ＧＡＩｎ」作為三大攻守兼備策略＊



考慮到上述因素，我們認為２０２３年投資者可透過「ＧＡＩｎ」構建投資組合，控制波幅

之餘，捕捉環球機遇。「Ｇ」是指環球防禦（Ｇｌｏｂａｌ Ｄｅｆｅｎｓｉｖｅ）股，利率預

計維持較高的水平，投資者不容忽視高增長公司所面對的壓力。相對上，防禦型（如公用事業，

必需消費品等）及價值股面對的壓力較細。「Ａ」是指亞洲（Ａｓｉａ）股債，中國在放寬防疫

政策及十六條措施出台支持房地產，相信中國政府來年將聚焦在經濟恢復；日韓台表現相對大幅

落後，隨著美元在２０２３年的強勢或放緩，三地的資產現時估值吸引，有望重拾增長。特別是

日本股市估值偏低，但盈利增長不落後於美股，展望日元在現時相對低的水平也有助出口。「

Ｉｎ」是指投資級別（Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｇｒａｄｅ）債，歐美經濟景氣下行。增長萎縮

將加速企業汰弱留強，違約風險上升，信貸質素佳的債券較為可取。同時，聯儲局在２０２２年

首１１個月的會議共加息約３﹒７５厘，債券收益率普遍跟隨上升，投資級別債更見吸引。

《凱基亞洲研究部分析員 龔俊樺》



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