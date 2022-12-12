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12/12/2022 16:15

恒指低收４３７點報１９４６３，碧服收瀉１７％，舜宇挫逾１２％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》恒生指數全日收報１９４６３，跌４３７點或２﹒２％，主板
成交１５８７﹒５１億元。恒生中國企業指數報６６２８，跌２０５點或３﹒０１％。恒生科技
指數報４１９２，跌１７６點或４﹒０５％。
　　恒指三大成交股份依次為碧桂園服務（０６０９８）、美團（０３６９０）及騰訊控股
（００７００）；碧桂園服務收報１９﹒８８元，跌４﹒０７元或１６﹒９９％，成交
８３﹒５６億元；美團收報１７５﹒４元，跌１３﹒１元或６﹒９５％，成交６６﹒５６億元；
騰訊控股收報３１７﹒６元，跌８元或２﹒４６％，成交６５﹒３２億元。國指三大成交股份依
次為碧桂園服務、美團及騰訊控股。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；阿里巴巴－ＳＷ收報８８﹒３５元，跌３﹒５元或３﹒８１％，成交４３﹒５
億元。
　　舜宇光學科技（０２３８２）跌１２﹒５６％，收報９３﹒６５元；龍湖（００９６０）跌
１１﹒０２％，收報２６﹒２５元；百度（０９８８８）跌６﹒９９％，收報１１４﹒４元；華
潤萬象生活（０１２０９）跌６﹒８％，收報３７元。另外，石藥集團（０１０９３）逆市升
３％，收報８﹒５７元；中聯通（００７６２）升２﹒６２％，收報４﹒７元。（ｋｙ）

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