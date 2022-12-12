《每周華語－黃溢華》ＳｐａｃｅＸ、火箭╱望遠鏡、ＷＶＵ

《每周華語》巨大的火箭及望遠鏡甚而衛星成為私人產業有點很不可思議。但巿場正往這方

面發展，例如不少資訊產業亦早已上巿找更多資金及商機。科研╱科技需要甚多資金，風險亦十

分之大，倒閉機會亦高。另方面，火箭、引擎、超大望遠鏡等等的回報期可以很久，不肯定性甚

大！上巿╱私人投入非一件易事。



１９４０╱１９４５年，納粹的Ｖ１╱Ｖ２火箭成為科研武器。當然，二戰之後火箭成為和

平用途的工具，又有衛星，加上功能日大的望遠鏡使人類可更為了解自己╱地球及宇宙的真正本

質。宇宙比我們想像的複雜。明白了太陽的基本運作，看到遠方的星星及更遠的銀河，更說明人

的渺小了。現實是地球村有「人」，亦有「經濟」活動。上月球、望星星，找外界的生命及了解

宇宙無經濟資源不行。其中需要資金。政府支持太空╱航太╱宇宙發展╱探索，必須注資，亦要

有更多人才╱工具╱資源。其中私人企業上巿集資乃一可行方案。



ＳｐａｃｅＸ的火箭系統與１９４４╱１９４５的「Ｖ２」比較，當然先進很多。可重用且

有更多功能。ＳｐａｃｅＸ希望２０２４╱２０２５年上巿集資。太空科研支出巨大，風險甚高

，長遠回報不一定有保證，但衍生的專利科研及發現，可以為企業帶來甚好的回報。穿梭機已停

用，但即使有兩次災難性意外，穿梭機仍有巨大的發現及不少科研成果。穿梭機不是私人項目，

亦不是私人企業可以承接的航太項目。



ＳｐａｃｅＸ不只有火箭也有一系列衛星及其他計劃。私人航太企業剛起步，且看ＩＰＯ成

功否。而宇宙之大，神秘莫測，２００７年ＷＶＵ（Ｗｅｓｔ Ｖｉｒｇｉｎｉａ

Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）發現極為遠方，不知那一「點」的地區，發出「ＦＲＢ」（即Ｆａｓｔ

Ｒａｄｉｏ Ｂｕｒｓｔ）：毫秒間的能量之大，可供全地球用１年之久云云。全新的發現，

不少團隊也有相同的不同地域「ＦＲＢ」的觀測發現。２０１９年，位於中國貴州的全球最大「

Ｆａｓｔ」「望遠鏡」也「測」到此一神秘莫明的高能「電波」。由於源於極遠的「地點」，因

而地球接收時已「不強」：但有一點可以肯定，宇宙不只有黑洞及一切的莫明事物，極遠方的宇

宙深遠，有不可思議的極高能「ＦＲＢ」存在。



這些發現與日常生活「無」關係，但有一點可以肯定：我們對地球及宇宙的「實況」所知甚

少！ＷＶＵ並不是名牌大學，但亦有很多科研成就。西維珍尼亞州以產礦聞名。１９７１年的名

曲「Ｃｏｕｎｔｒｙ Ｒｏａｄｓ」正為有以「Ｗｅｓｔ Ｖｉｒｇｉｎｉａ」為其中之一的主

題。諾獎Ｊｏｈｎ Ｎａｓｈ亦是西維珍尼亞州人，出色的學者。窮鄉僻壤的美國州份，「豪不

起眼」的地方，也有出色的大學，人才及資源。



很多年前老友記於ＷＶＵ醫科畢業，留美西岸行醫至今。當年不少來自香港學生等也在

ＷＶＵ求學。學問不一定在Ｍ﹒Ｉ﹒Ｔ﹒ 、芝加哥、ＮＹＵ及加州的才是「頂尖」。不錯，名

校各有特色及人才輩出，但不少州份的大學學系均有出色成就：百花齊放也。



１９７０年代的納指巿場「小」企，今天不是美國╱全球的大企業嗎？！因而ＳｐａｃｅＸ

等等的ＩＰＯ「一小步」，可能是下一個５０年美國股巿的「主軸」板塊之一了。巿場力量不一

定正確，也不是私人企業╱上巿唯一成功之路。航太╱太空╱宇宙之「路」需要巨大資金╱人才

而回報？！可能很久才有收成呢。筆者的老友記貝多芬本周五出生，音樂永恆不滅，而宇宙存在

呢？也許是的。



半世紀之後，Ａｐｐｌｅ、微軟及Ｉｎｔｅｌ甚而Ｎｖｉｄｉａ仍可稱霸嗎？半世紀之前的

道指成份股，今天已不是領航的企業╱板塊！近１０多年，美國銀行業已大不如前。那麼半世紀

之後，能源有新大企業嗎？航太╱太空╱ＳｐａｃｅＸ會否成為主流股份呢？以５０年看，企業

不變也須變，否則大多不再存在於巿場了。金寶湯今年大賣，５０年前亦乃不錯的食品股。５０

年之後，仍有金寶湯嗎？！今天在地球採礦，美國採礦企業５０年後可能在小行星及月球之上採

礦呢！《資深市場人士 黃溢華》



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